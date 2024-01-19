Межвузовский SOC компании Innostage выйдет на международный рынок

Innostage, интегратор и разработчик сервисов и решений в области цифровой безопасности, представил зарубежным партнерам в Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах проект межвузовского Центра противодействия киберугрозам. Об этом CNews сообщили представители Innostage.

Команда Innostage провела презентацию структуры, создания и особенностей работы межвузовского SOC, особый акцент был сделан на том, как с помощью SOC обучать ИБ-специалистов. Появление таких межвузовских центров в Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах появление позволит значительно снизить затраты на подготовку ИБ-кадров во всем регионе.

На сегодняшний день партнерами в регионе ведется работа по исполнению всех необходимых процедур: запуск соответствующих госпрограмм, синхронизация со стратегиями развития, анализ нюансов регионального законодательства в области кибербезопасности и трансграничной передачи данных и т.д.

«Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты проблему с нехваткой кадров решали глобально — открывали масштабные центры обучения, задействуя значительные ресурсы. При этом Межвузовский SOC позволяет достичь аналогичных целей меньшими вложениями, используя уже существующие инфраструктуры университетов. Сеть SOC-центров можно достаточно оперативно создать на всей территории практически любой страны. Кроме того, Межвузовский SOC дает студентам практический опыт по противодействию реальным атакам», — сказал Айдар Гузаиров, генеральный директор Innostage.

Первый в России межвузовский SOC начал работу в Республике Татарстан в сентябре прошлого года. Его главная задача — повышать уровень информационной безопасности в российских вузах и осуществлять практическую подготовку ИБ-специалистов со студенческой скамьи. Межвузовский SOC создан на базе четырех учебных заведений Республики Татарстан: Казанского национального исследовательского технического университета имени А.Н. Туполева (КНИТУ-КАИ), Казанского федерального университета (КФУ), Казанского государственного энергетического университета (КГЭУ) и Университета «Иннополис».

В настоящее время интерес к методике ускоренного обучения и погружения в профессию специалистов ИТ-отрасли проявляют ряд крупных российских вузов Дальнего Востока, Приволжского и Северо-Западного федерального округа.

Основой межвузовского SOC выступает технологическая платформа, расположенная внутри периметра Innostage. В нее входят: система сбора и корреляции событий информационной безопасности на базе решения Positive Technologies, а также система автоматизации реагирования на инциденты Innostage IRP. Мониторингом инцидентов занимаются студенты профильных университетских кафедр, на базе которых создан Центр. Преподаватели и сотрудники департаментов информационных технологий вузов осуществляют контроль за работой аналитиков Центра и отвечают за реагирование на инциденты. В экстренных ситуациях виртуальную помощь сотрудникам Центра могут оказать специалисты Innostage. Межвузовские SOC используют для работы не только новые решения вендора, но и существующую инфраструктуру образовательных учреждений.

***

Innostage — российская ИТ-компания, разработчик и интегратор сервисов и решений в области цифровой безопасности. Синергия уникальных ИТ-технологий и экспертизы команды Innostage позволяют обеспечивать цифровую устойчивость бизнеса лидеров рынка, имеющих высочайшие требования к уровню информационной безопасности. Innostage оказывает услуги по аудиту и формированию дорожных карт комплексного импортозамещения цифровых сервисов и ИТ-инфраструктуры. Также на базе Innоstage функционирует профессиональный центр противодействия киберугрозам Innostage СyberART, осуществляющий комплексный подход к противодействию цифровых угроз за счет превентивного анализа рисков и управления уязвимостями, выявления попыток атак на раннем этапе и немедленного реагирования на них с целью полного нивелирования возможных последствий и устранения причин возникновения инцидентов. Является центром ГосСОПКА.