«Авито Работа» назвала самые высококонкурентные сферы на рынке труда

Сегодня рынок труда находится в активной стадии трансформации, а многие работодатели отмечают высокий спрос на кадры. При этом рост востребованности специалистов разных сфер проходит неравномерно: в каких-то сегментах работодатели находятся в условиях жесткой конкуренции за кандидатов, а в других сохраняется соперничество между соискателями за рабочие места. При помощи индекса рынка труда «Авито Работы» эксперты проанализировали, в каких сферах в России легче или сложнее устроиться на работу. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

Индекс рынка труда — инструмент, который анализирует предложения от работодателей, соискательскую активность, диапазон предлагаемых зарплат в рамках прошедшего месяца, показывает динамику и выставляет общий балл конкуренции по выбранному региону или профессии. Оценка индекса рассчитывается по десятибалльной шкале, где 1 — это рынок соискателя (вакансий значительно больше, чем кандидатов), а 10 — рынок работодателя (кадры активно конкурируют за рабочие места).

«Оценка индекса от 1 до 4 означает, что у соискателей есть возможность выбора работы мечты среди множества предложений. В этом случае работодателям рекомендуется повысить свою конкурентоспособность: сравнить свое зарплатное предложение с рыночными значениями в регионе, указать в вакансии свои преимущества и бонусы для кандидатов, оперативно реагировать на отклики. При индексе от 6 до 10 больше усилия при поиске работы стоит приложить соискателю. Это можно сделать, повысив свою квалификацию, грамотно оформив резюме и отработав навык самопрезентации для собеседований»‎, — сказал директор по развитию «Авито Работы» Дмитрий Пучков.

Самыми высококонкурентными сферами для трудоустройства являются сегменты искусства и развлечений (7,6), маркетинга, рекламы и PR (7,4), административной работы (6,4), юриспруденции (6,2), образования и науки (6,1), ИТ и телекоммуникаций (6,0). Принадлежность к рынку работодателя демонстрирует превышающее количество соискателей к размещенным вакансиям.

Самые высококонкурентные сферы для трудоустройства в России в декабре 2023 года

Легче всего соискателям трудоустроиться в сферах такси (1,0), курьерской доставки (2,4), производства, сырья и сельского хозяйства (3,1), транспорта и логистики (3,8).

В каких сферах было легче найти работу в России в декабре 2023 года

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«Авито» — онлайн-платформа для коммерции, ИТ-компания. С помощью «Авито» можно разместить объявления в категориях: «Товары», «Авто», «Работа», «Услуги», «Недвижимость». В сервис интегрирована «Авито Доставка» с десятками тысяч доступных пунктов выдачи, которая позволяет пользователям осуществлять сделки практически по всей России — от Калининграда до Владивостока. Количество активных объявлений на «Авито» сегодня — более 180 млн, ежемесячная аудитория — более 50 млн пользователей. Каждую секунду на «Авито» совершается более 10 сделок, ежедневно пользователи добавляют более 1 млн новых объявлений. В «Авито» работает более 5700 сотрудников.

«Авито Работа» — сервис для подбора сотрудников массовых профессий. Платформа предоставляет возможности для поиска работы и сотрудников в сегменте «синих» и «серых» воротничков. Ежемесячно более 17 млн человек ищут работу на «Авито», и это люди самых разных профессий — от курьеров и продавцов до бухгалтеров и строителей. За ноябрь 2023 г. свои объявления, вакансии и резюме, разместили свыше 2,4 млн человек и компаний. На сайте зарегистрировались свыше 1,9 млн работодателей, включая представителей среднего и малого бизнеса. В раздел «Работа» заходит 33,5% посетителей сайта «Авито», или примерно 17,6 млн человек в месяц по всей стране.