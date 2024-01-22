Konica Minolta Business Solutions Russia и Macroscop заключили соглашение о партнерстве

ИТ-провайдер полного цикла Konica Minolta Business Solutions Russia и компания Macroscop, разработчик программных продуктов для систем IP-видеонаблюдения, подписали партнерское соглашение. Компании договорились о совместном продвижении решений интеллектуального видеомониторинга, предназначенных для повышения эффективности бизнес-процессов в области безопасности, промышленного производства и сферы обслуживания.

Macroscop – российская компания, разрабатывающая профессиональное программное обеспечение для видеонаблюдения, с интеллектуальными функциями видеоанализа и нейросетевой видеоаналитикой, а также сетевые видеорегистраторы (NVR).

В активе Macroscop свыше 15 тыс. проектов, реализованных в интересах промышленности, ритейла, строительства, медицины, банковской сферы и государственного сектора. Под управлением продуктов Macroscop работает свыше 1 млн IP-камер в более чем 23 тыс. видеосистем. Партнерская сеть компании Macroscop объединяет свыше 3 тыс. дистрибьюторов и системных интеграторов.

Практический опыт работы и профессиональная экспертиза Konica Minolta и Macroscop позволит партнерам реализовать совместные проекты, а также предоставить клиентам компаний отечественный продукт, необходимый для внедрения высокопроизводительных систем интеллектуального IP-видеонаблюдения.

«Мы рады возможности приступить к реализации совместных проектов с таким сильным игроком рынка систем IP-видеонаблюдения, как Macroscop. Благодаря нашему партнерству большее число российский компаний получат доступ к эффективным и импортонезависимым решениям, полностью закрывающим потребности в обеспечении безопасности и контроле технологических процессов», – сказала Любовь Глазова, продакт-менеджер по видеорешениям компании Konica Minolta Business Solutions Russia.

«Объединение компетенций и опыта двух экспертных команд поможет внедрять отечественные комплексные продукты на базе инновационных технологий. Партнерство с Konica Minolta открывает перспективы для реализации совместных проектов по обеспечению безопасности финансовых организаций, транспортных узлов, логистических центров и складов, а также по решению бизнес-задач в сферах ритейла, производственных предприятий и строительства. Кроме того, наше сотрудничество поможет обеим сторонам закрепить свои позиции на рынке», – сказала Серик Хачатрян, директор по продажам РФ Macroscop.