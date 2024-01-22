Под началом специалиста существенно моложе себя готовы работать 6 из 10 россиян

Каждый девятый согласится на работу с молодым руководителем только при определенных условиях, чаще всего это соответствие молодого начальника должности, его общая адекватность и готовность повысить зарплату. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане из всех округов страны, имеющие постоянную работу.

18% россиян уже работают под началом специалистов моложе себя: у 5% начальники моложе их более чем на 10 лет, у 13% — моложе на 5—10 лет. 35% россиян трудятся под началом руководителей примерно своего возраста. У 24% респондентов начальство старше на 5—10 лет, у 19% — более чем на 10 лет. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Как и два года назад, работать под руководством специалиста существенно моложе себя готовы 59% россиян. Еще 11% — только при определенных условиях, как то: соответствие руководителя занимаемой должности, адекватность и зрелость, повышение зарплаты. 11% ни за что не согласятся подчиняться сотруднику моложе себя.

Более лояльно к молодому руководству относятся мужчины: «Главное, был бы хороший специалист, грамотно распределял работу и был за свой коллектив»; «В молодости есть авантюризм. С годами его все меньше и меньше».

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 470

Время проведения: 12—18 января 2024 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее постоянную работу

Размер выборки: 3000 респондентов.