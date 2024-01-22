Подработку имеет каждый пятый трудоустроенный россиянин

Сотрудники на удаленке подрабатывают чаще и тратят на дополнительную работу больше времени, чем те, кто ходит на работу. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие трудоустроенные экономически активные граждане из всех округов страны.

За год число россиян, имеющих дополнительную работу, не изменилось: подработки имеют 22% опрошенных. Причем граждане старше 45 лет подрабатывают чаще тех, кто моложе (24%). Среди удаленщиков 29% опрошенных имеют дополнительную занятость. Среди россиян, трудящихся на территории работодателя, — 22%. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

На подработки 60% россиян тратят менее 10 часов в неделю, каждый четвертый уделяет дополнительной работе от 10 до 20 часов (25%), еще 15% уделяют подработке более 20 часов в неделю.

Каждому третьему россиянину подработки приносят от 10 до 30% общего дохода. По оценкам 36% респондентов, доход от подработки составляет менее 10% их общего дохода. 18% россиян зарабатывают на дополнительной работе от 30 до 50%, 13% опрошенных — более 50% от общего дохода.

Работающие дистанционно тратят на подработки больше времени и получают за них больше, чем те, кто трудится на территории работодателя.

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 569

Время проведения: 9—17 января 2024 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее основную официальную работу

Размер выборки: 2500 респондентов.