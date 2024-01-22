Смертность бизнеса сократилась до минимума за восемь лет

В 2023 г. количество закрытых коммерческих предприятий уменьшилось по сравнению с 2022 г. на 9,3%, до 254 тыс. – это рекордно низкий показатель за прошедшие восемь лет, подсчитала аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных ФНС. Численность же открытых компаний почти не изменилась, составив 242,5 тыс., и впервые за последние годы практически уравнялась с ликвидированными. Снижение смертности бизнеса связано с завершением основного этапа очистки госреестра от фиктивных компаний. Об этом CNews сообщили представители FinExpertiza.

Примерно в трети с лишним регионах компании чаще открывались, чем закрывались. Особенно заметный прирост предприятий наблюдался в Москве (+18,2 тыс.), Подмосковье (+4,8 тыс.), Ленобласти (+1,9 тыс.), ДНР (+1,3 тыс.), Приморье (+712), Калмыкии (+623), ЛНР (+575), Запорожье (+492), Дагестане (+447) и Кабардино-Балкарии (+430).

Однако в большинстве регионов бизнес все-таки чаще закрывался. Наибольшая убыль компаний произошла в Санкт-Петербурге (–7,7 тыс.), Самарской области (–6,1 тыс.), Татарстане (–3,3 тыс.), Краснодарском крае (–2,5 тыс.), Новосибирской области (–2,3 тыс.), Свердловской области (–1,8 тыс.), Вологодской области (–1,6 тыс.), Омской области (–1,5 тыс.), Бурятии (–1,4 тыс.) и Челябинской области (–1,2 тыс.).

Демография выравнивается

В исследовании использованы данные Федеральной налоговой службы о зарегистрированных и прекративших свою деятельность коммерческих организациях всех форм собственности, сведения о которых внесены в ЕГРЮЛ. Общая численность открытых и закрытых предприятий указана без учета реорганизованных юридических лиц. Данные за 2023 г/ учитывают четыре новых региона (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области), где в совокупности было зарегистрировано 2,6 тыс. новых компаний и закрыта 21 компания, в статистике за 2022 г/ эти регионы не рассматриваются.

В России за минувший год было зарегистрировано 242,5 тыс. новых коммерческих организаций – лишь на 0,2% больше по сравнению с 2022 г/ даже с учетом новых регионов. В то же время закрытия компаний сократились на значимые 9,3%, до 254 тыс. В результате количество открытых и закрытых бизнесов практически сравнялось. Последних оказалось больше только на 11,5 тыс., в то время как в 2019 г/ перевес в пользу ликвидированных предприятий составлял 347,5 тыс. В последующие годы эта разница постепенно уменьшалась в связи с ежегодным сокращением закрытий юридических лиц. Регистрация же новых предприятий понемногу начала расти с 2021 г/, но так и не восстановилась до предпандемийного значения.

В 2023 г. количество ушедших с рынка компаний оказалось на минимальном уровне с 2015 г. – в том году предприятия чаще открывались, чем закрывались. Однако уже с 2016 г., когда ФНС начала активную кампанию по борьбе с фирмами-однодневками, картина поменялась на противоположную, и число закрытых предприятий из года в год стало превышать количество стартовавших бизнесов.

Среди 254 тыс. закрывшихся в 2023 г. коммерческих организаций основная часть – 207,5 тыс., или 82% – были исключены из ЕГРЮЛ по решению налоговиков. Среди них 172,6 тыс. (68%) компаний вычеркнули из реестра в связи с наличием недостоверных сведений – это предприятия с признаками фиктивного бизнеса (номинальный директор, массовый адрес регистрации, участие в управлении множеством организаций, подозрительные финансовые показатели и т. д.). Кроме того, 33,5 тыс. (13,2%) были отмечены как недействующие юридические лица: они в течение 12 месяцев не сдавали налоговую отчетность и не проводили операций по банковским счетам. Такие закрытия юридических лиц в административном порядке грозят собственникам серьезными последствиями в виде штрафов и запрета на регистрацию новых компаний в течение трех лет.

Наконец, 46,5 тыс. компаний (18,3%) были официально ликвидированы по инициативе учредителей, в том числе 6,2 тыс. (2,5%) прошли через процедуру банкротства. Процесс добровольной ликвидации юридического лица предусматривает урегулирование расчетов со всеми контрагентами и государством. К банкротству прибегают, когда у компании недостаточно средств для погашения всех долгов.

По сравнению с 2022 г. закрытия предприятий сократились по всем категориям. Существеннее всего упало количество закрытых недействующих бизнесов – на 40,1%. А количество исключенных из реестра компаний с недостоверными данными, хоть и осталось самой многочисленной категорией, снизилось только на 1,5%. Ликвидаций стало меньше на 5,1% (из них банкротств – на 10,1%), хотя с середины года процедура была упрощена для малого и среднего бизнеса.

«Основная часть исключенных из госреестра компаний имели признаки фирм-однодневок. Основной этап борьбы с такими фейковыми компаниями позади, поэтому в последние годы закрытия подобных юрлиц идут на убыль. Вероятно, что однодневки сохраняются как явление, однако они перестали быть массовым феноменом для большинства отраслей. Еще одна весомая часть предприятий, которые были вычеркнуты из ЕГРЮЛ по решению налоговиков, относится к брошенному бизнесу. В 2023 г. число таких фирм сократилось сразу на 40%, то есть намного больше по сравнению с другими категориями закрывшихся компаний. Это предприятия, не функционировавшие в течение 12 месяцев, то есть начиная с 2022 г.. Таким образом, сейчас мы наблюдаем, что возникшие два года назад экономические ограничения не привели к массовому уходу компаний с рынка», – сказала президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Региональные тренды

В 33 регионах количество открытых компаний превысило число закрытых. Наибольший прирост отмечался в Москве (в столице открылось на 18,2 тыс. компаний больше, чем закрылось), Подмосковье (+4,8 тыс.), Ленинградской области (+1,9 тыс.), ДНР (+1,3 тыс.), Приморском крае (+712), Калмыкии (+623), ЛНР (+575), Запорожской области (+492), Дагестане (+447) и Кабардино-Балкарии (+430).

В перечисленных «старых» регионах наблюдался рост открытий новых коммерческих организаций и снижение количества закрытий действующих предприятий по сравнению с 2022 г. Исключением стала Москва, где предприятия стали закрываться на 5,7% чаще, однако запусков новых бизнесов в столице было все-таки заметно больше, что обеспечило городу растущую бизнес-демографию.

Однако в большинстве регионов (55) в 2023 году произошла убыль бизнеса. Сильнее всего закрытия существующих предприятий превысили открытия новых в Санкт-Петербурге (на 7,7 тыс.), Самарской области (–6,1 тыс.), Татарстане (–3,3 тыс.), Краснодарском крае (–2,5 тыс.), Новосибирской области (–2,3 тыс.), Свердловской области (–1,8 тыс.), Вологодской области (–1,6 тыс.), Омской области (–1,5 тыс.), Бурятии (–1,4 тыс.) и Челябинской области (–1,2 тыс.). В большинстве перечисленных субъектов по сравнению с 2022 годом новые бизнесы стал запускаться реже, а действующие компании закрывались чаще.

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