Студенты определили лучших работодателей

Студенты и выпускники из более 40 вузов России рассказали, в каких компаниях они хотят построить карьеру и что важно для них в выборе работодателя. В опросе приняли участие более 9 тыс. студентов и выпускников. Об этом CNews сообщили представители Changellenge.

Среди студентов бизнес-направлений лучшими работодателями считаются «Яндекс», Сбербанк и VK. Технические специалисты отметили такие компании, как «Яндекс», VK, Сбербанк. Студенты и выпускники ИT-специальностей хотят работать в «Яндексе», VK и «Тинькофф» банке.

По сравнению с прошлым годом рейтинг немного изменился — выросла популярность среди студентов всех направлений у компании VK. В бизнес-направлении VK вытеснил «Тинькофф» банк с третьего места, в технических специальностях — со второго. В ИT-направлении Сбербанк уступил второе место VK.

Также аналитики компании выделили топ-3 рейтинга по индустриям:

Лучшие компании по направлению «Банковская сфера»: Сбербанк, «Тинькофф» банк, Альфа-Банк.

Лучшие телеком-компании: МТС, Tele2, «МегаФон».

Лучшие фармацевтические компании: Johnson & Johnson, Sanofi, «Геофарм».

Лучшие инженерные компании: «Росатом», Bosch, Siemens.

Лучшие металлургические компании: «Норникель», «Северсталь», РУСАЛ.

Лучшие нефтегазовые компании: «Газпром», «Газпром нефт»ь, СИБУР.

Лучшие страховые компании: «Ингосстрах», «Росгосстрах», СОГАЗ.

Лучшие компании строительной отрасли: «Самолет», «ДОМ.РФ», ПИК.

Лучшие Retail & E-commerce компании: Ozon, «Авито», X5 Group.

Лучшие FMCG-компании: PepsiCo, Unilever, Nestle.

Лучшие ИT-компании: «Яндекс», VK, Google.

Лучшие компании по направлению «Финансовые сервисы, платежи и инвестиции»: Qiwi, Московская Биржа, J.P. Morgan.

Лучшие аудиторские компании: Kept, Б1, «Технологии Доверия».

Лучшие консалтинговые компании: «Яков и Партнеры», Bain & Company, The Boston Consulting Group.

Лучшие логистические компании: РЖД, «Почта России», DPD.

Лучшие компании агропромышленной отрасли: «Мираторг», «Русагро», «Черкизово».

Эксперты также изучили, что ждут от работодателей студенты и выпускники. Опрос показал, что в 2023 г. сохранялись тенденции, начавшиеся в 2022 г.. Желание студентов переехать и построить международную карьеру снижается с каждым годом. В 2023 г. этот фактор снизился в рейтинге студентов на пять позиций, за последние два года — на девять.

«Все больше отечественных брендов стали усиленно развивать направление работы с молодежью и брендом работодателя. Это одна из причин, почему студенты меньше обращают внимание на предложения о работе с релокацией, возможностью построить международную карьеру и готовы развиваться внутри страны», — сказал Андрей Алясов, основатель и генеральный директор платформы по развитию молодых талантов и агентства по развитию бренда работодателя Changellenge.

Для молодежи стали еще важнее баланс работы и личной жизни (отметили 36% респондентов) и гибкий график (31%). За два года, 2022 и 2023, эти факторы выросли на четыре и пять мест соответственно.

Если выделить предпочтения конкретно ИT-специалистов, то возможность удаленной работы отметили 39% респондентов. Удаленка для них значимее, чем для студентов бизнес-специальностей — 33% опрошенных — и технических специалистов — 31%. Значимость ценного и полезного опыта для будущей карьеры в 2023 г. упала у студентов бизнес-направления — 34% — и технических специальностей — 32%. Для ИT-специалистов она остается такой же значимой, как и раньше — 42%.

Самыми привлекательными отраслями среди студентов стали ИT (42% респондентов отметили, что хотели бы работать в отрасли), банки (37%), реклама и маркетинг (28%), искусство, культура и развлечения (27%), образование (24%).

В рейтинге за последние пять лет выросли ИT-компании, банки, ритейлеры с большой долей e-commerce. Продолжают терять популярность фармакологические и инвестиционные компании.

В целом, структура рейтинга отраслей в 2023 г. практически не изменилась. Исключением стали подъем привлекательности легкой промышленности на три места и падение FMCG на шесть мест. Интересно, что, несмотря на стабильную лидерскую позицию ИT-сферы уже несколько лет подряд, доля голосов за нее в 2023 г. упала на семь процентных пунктов (с 49% до 42%). Это самое значительное падение.

В исследовании также выяснили зарплатные ожидания студентов. В среднем на стажировке хотят получать 39 тыс. рублей, а на старте карьеры — 72 тыс. руб. При этом зарплатные ожидания сильно выросли у технических специалистов — на 14,3% (на 6 тыс. руб.).

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Changellenge — платформа для роста и развития молодежи, а также компания по выстраиванию отношений между крупными работодателями и их потенциальными сотрудниками. Основана в 2007 г.