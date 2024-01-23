Молодые ученые получили 50 млн руб. на открытие цифровых лабораторий Blue Sky Research

В 2024 г. на базе университета ИТМО, Политеха Петра и ДГТУ начнут работу пять цифровых лабораторий Blue Sky Research. Руководителями лабораторий выступят молодые ученые, победители первого конкурса высокорискованных проектов «Blue Sky Research — искусственный интеллект в науке» 2022: Екатерина Пчицкая, Михаил Медведев, Никита Серов, Виктор Клинков, а также Александр Семенча и Евгения Кириченко в роли наставников. Общий объем финансирования составит 50 млн руб. Об этом CNews сообщили представители Фонда поддержки инноваций и молодежных инициатив Санкт-Петербурга.

Цифровые лаборатории — новое поколение научных лабораторий, где используются передовые технологии искусственного интеллекта, машинного обучения, виртуальной и дополненной реальности и многие другие. Это серьезно изменит исследовательский цикл — сократив время на проверку гипотез и проведение экспериментов, а также ускорит поисковые исследования на переднем крае науки. Кроме того, по словам организаторов Blue Sky Research, такой формат позволяет по-новому взглянуть на вызовы современной науки: тотальная цифровизация, развитие новых инструментов для решения фронтирных задач, привлечение и удержание нового поколения исследователей.

«Сейчас наука опирается на сложившиеся структуры. Для новых направлений исследований понадобится материальная база, и строиться она должна на новых основаниях — в отличие от предыдущего цикла развития. Новые направления и форматы научных исследований следует совмещать с повесткой в регионально значимых отраслях. Современные формы организации научной деятельности нужно учесть в том числе и при реализации крупной федеральной программы строительства кампусов», — сказал Владимир Княгинин, вице-губернатор Санкт-Петербурга.

По словам генерального директора фонда поддержки инноваций и молодежных инициатив Санкт-Петербурга Сергея Салкуцана, главной целью открытия цифровых лабораторий является ускорение цифровой трансформации научных лабораторий вузов России, а также содействие сокращению цикла получения новых знаний за счет применения сквозных технологий и работы на стыке разных дисциплин.

В рамках лабораторий ученые будут достраивать и дообучать существующие базисные отраслевые модели — ИИ-модель предметной научной области, которая может выступить в роли «цифрового эксперта», например «суперхимик» или «суперматериаловед». Такие модели работают как хабы, интегрирующие множественные источники отраслевых данных и являются точкой доступа для всех сторон, занятых в отраслевых задачах и исследованиях.

Их развитие позволит исследователям на основе большого массива несвязанных данных находить новые гипотезы и закономерности, недоступные до этого человеку. Проводить виртуальные и роботизированные эксперименты, сокращая время на проверку научных гипотез. Кроме того, использоваться для передачи знаний от более квалифицированных работников или ученых к менее квалифицированным, повышая эффективность последних.

«На предыдущем шаге научные группы уже смогли доказать способность выполнения проектов на стыке научного знания и искусственного интеллекта, реализовав НИОКР в рамках конкурса Blue Sky Research. Создание цифровых лабораторий ставит более сложную задачу — перевода обученных моделей на решение научных и отраслевых задач, получение новых знаний», — сказала Марина Липецкая, «Центр стратегических разработок "Северо-Запад"».

В конце 2021 г. Фонд поддержки инноваций и молодежных инициатив Санкт-Петербурга запустил экспериментальный конкурс грантовой поддержки прорывных исследований молодых ученых «Blue Sky Research: ИИ в науке». Для проведения поисковых исследований и решения перспективных научных задач команды применяли искусственный интеллект. За два года в конкурсе приняло участие более 200 молодых ученых со всей России, получивших 30 млн руб. на проведение своих исследований. Поддержка создания цифровых лабораторий — продолжение эксперимента Blue Sky Research, направленного на развитие науки в новом формате «Проект — лаборатория — институт». Будущие участники конкурса также смогут использовать цифровые лаборатории для реализации своих научных проектов.

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Blue Sky Research — экспериментальный механизм финансирования высокорискованных научных проектов на стадии научной идеи. Конкурс был запущен в 2021 г. Фондом поддержки инноваций и молодежных инициатив Санкт-Петербурга при поддержке Правительства Санкт-Петербурга, ЦСР «Северо-Запад». Конкурс входит в инициативу «Площадки для взаимодействия науки, бизнеса, государства и общества» Десятилетия науки и технологий России.