Совет директоров ПАО «СТГ» одобрил создание ИТ-компании в периметре группы

22 января 2024 г. совет директоров публичного акционерного общества «СмартТехГрупп» (ПАО «СТГ»), материнской компании финтех-сервиса CarMoney принял решение о создании в периметре группы ИТ-компании. Рабочее название новой структуры – «Смарт Горизонт». Решение принято в рамках подготовки к реализации стратегии развития ПАО «СТГ» 2024-2026 гг., которая будет представлена на утверждение совету директоров в конце I квартала 2024 г. Об этом CNews сообщили представители CarMoney.

Планы стратегического развития группы предусматривают расширение вектора деятельности финтех-сервиса: помимо фокуса на основной бизнес, ПАО «СТГ» планирует зарабатывать на продаже программных решений и технологий В2В-клиентам. Это перспективное направление, которое обещает существенный рост клиентской базы, выручки и прибыли группы уже в ближайшие три года.

Таким образом, «Смарт Горизонт» выступит как собственный технологический оператор для нового направления бизнеса. Одна из важных задач новой компании – на базе уникальной ИТ-платформы CarMoney, подготовить комплексные ИТ-решения для новых партнеров финтех-сервиса, осуществить адаптацию, бесшовную интеграцию в программные продукты банков, МФО и лизинговых компаний, а также выстроить процессы его последующего сопровождения.

Есть два базовых сценария работы с партнерами в рамках нового направления:

1) совместные проекты с компаниями финансового сектора, где партнерам предоставляется комплексное ИТ-решение для аутсорсинга процесса выдачи автозаймов на их баланс. В рамках SaaS возможен аутсорсинг всей ИТ-архитектуры или ее отдельных элементов. Финтех-сервис уже реализовал по этой модели несколько проектов, еще с рядом банков идет интеграция по API для бесшовной передачи клиентов. Первый сценарий предполагает рост прибыли ПАО «СТГ» за счет увеличения комиссионных доходов и монетизации отказного трафика.

2) создание совместного предприятия (СП/иной формы сотрудничества) с одним из крупных российских банков, где CarMoney предложит партнеру свою экспертизу, налаженные бизнес-процессы и технологии выдачи займов. Взамен СП получит фондирование и клиентскую базу, не прошедшую скоринг банка. В данном случае, ПАО «СТГ» напрямую участвует в прибыли созданного СП, что предполагает рост общей выручки на горизонте нескольких лет.

Анна Калугина, член совета директоров, генеральный директор ПАО «СТГ»: «Мы хотим усилить технологическую составляющую нашего бизнеса и видим себя в новой роли: не только «балансодержателя», но и экспортера технологий. «Смарт Горизонт» выступит в качестве единого ИТ-хаба для развития нового направления бизнеса группы. Привлекая новых партнеров из числа банков, МФО, лизинговых и других компаний финансового сектора посредством аутсорсинга нашей технологической платформы, мы в том числе заметно повысим эффективность маркетинговых расходов, так как получим доступ к большой клиентской базе партнеров: нам пришлось бы потратить 1,5 года для наработки аналогичной базы. Кроме того, само развитие нового направления обещает нам существенное увеличение доходов».

Компания «Смарт Горизонт» будет зарегистрирована в российской юрисдикции. В I квартале 2024 г. планируется получение статуса ИТ-компании в Минцифры, что позволит получить все льготы и преференции, предусмотренные российским законодательством для ИТ-сектора. В 2024 г. планируется подача на резидентство в ИНТЦ «Сколково».

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