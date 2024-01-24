Московская компания начала выпускать в два раза больше роботов-бариста

Столичная компания FIBBEE, производящая роботов-бариста, за 2023 г. увеличила выпуск продукции в два раза. Об этом сообщил заместитель руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Анатолий Гарбузов.

«Московские промышленники постоянно наращивают мощности и увеличивают выпуск продукции, реализуют инновационные идеи для активного роста предприятий. Например, столичная компания за 2023 г. произвела в два раза больше роботов-бариста, чем в 2022 г.», – сказал Анатолий Гарбузов.

Основная особенность устройства – это полностью автоматизированный процесс, от заказа чашки кофе до выдачи ее клиенту. При этом 62% всех заказов приходит с мобильного приложения, разработанного компанией. Разработанное московской компанией устройство готовит более 100 чашек кофе в час без помощи человека.

«За 2023 г. мы нарастили объемы производства, а наши роботы приготовили на 34% чашек кофе больше, чем в 2022 г. Это стало возможно благодаря поддержке города, а также высокому интересу к инновационным технологиям в приготовлении напитка. В 2023 г. мы начали поставки роботов в ОАЭ, что помогло нам нарастить показатели по выпуску устройств», – сказал основатель и генеральный директор компании FIBBEE Александр Хвастунов.