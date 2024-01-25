«Авито Работа»: у 83% россиян выросли зарплатные ожидания на 2024 год

Аналитики «Авито Работы» провели опрос более 7000 работающих россиян и выяснили, что в 2024 г. чуть меньше половины (41%) опрошенных планируют увеличение заработка до 25%.

Среди респондентов, которые ждут увеличения размера заработной платы в 2024 г. (83%), почти четверть (21%) ожидают прибавку в размере 11-25% от текущей зарплаты. Чуть меньшее число респондентов (20%) планируют рост дохода на 10% от текущего дохода, а 17% — на 26-40%. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

«Можно заметить, что зарплатные ожидания большинства участников опроса коррелируются со средними приростами зарплат на рынке труда. По данным «Авито Работы», в январе 2024 г. уровень средних зарплат россиян вырос на 11% в сравнении с тем же периодом в 2023 г. Если в начале прошлого года компании предлагали в среднем 57 593 руб., то сейчас — 63 750. При этом больше трети (34%) респондентов рассчитывают на ежемесячную сумму до 70 000 руб.», — сказал директор по развитию «Авито Работы» Дмитрий Пучков.

Более трети респондентов (34%) ожидают, что в 2024 г. их средний доход составит до 70 тыс. руб., 26% рассчитывают на зарплату в размере от 70 тыс. руб. до 100 тыс. руб. 11% опрошенных ответили, что их ожидаемая зарплата составит в среднем 100-150 тыс. руб. Еще 5% ждут, что в 2024 г. их средняя заработная плата в этом году составит 150-200 тыс. руб. 17% опрошенных сообщили, что не ожидают увеличения размера оплаты труда.

Опрошенные в возрасте 18-24 лет ожидают получить в 2024 г. прибавку к зарплате чаще (29%), чем их старшие коллеги 45-54 лет (15%). Больше всего прибавку в 2024 г. ждут россияне, работающие в сфере маркетинга, рекламы и PR (38%), ИТ, интернета и телекома (29%), автомобильного бизнеса (28%), консалтинга и профессиональных услуг (28%), а также банков и инвестиций (27%).

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