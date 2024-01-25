«Инлайн Груп» и разработчик платформы мониторинга и автоматизации Monq подписали партнёрское соглашение

«Инлайн Груп» расширяет продуктовый портфель продуктами российских вендоров. Компания подписала партнёрское соглашение с Monq Digital Lab — российским разработчиком и вендором платформы зонтичного ИТ-мониторинга и автоматизации Моnq. Партнёрство позволит ИТ-интегратору осуществлять продажу и внедрение решения.

Monq помогает крупным компаниям с разрозненным ИТ-окружением и большим количеством инструментов мониторинга, где бизнес сильно зависит от бесперебойной работы ИТ. Платформа моделирует в реальном времени цифровое здоровье ИТ-окружения и позволяет управлять состоянием ИТ и бизнес-сервисов на всех уровнях, реагировать на сбои и аварии. Решение Monq Digital Lab, собирает и анализирует данные со всех инструментов ИТ-мониторинга, снижает «шум» от систем мониторинга, что помогает командам поддержки и эксплуатации кратно ускорить расследование инцидентов и устранение сбоев, приоритизировать задачи и быстро увидеть первоисточник проблемы. Платформа включена в реестр отечественного ПО, сертифицирована Astra Linux и замещает иностранные аналоги Splunk, Micro Focus, IBM и др., отмечают в «Инлайн Груп».

«Технологическое партнёрство с Monq Digital Lab дает возможность „Инлайн Груп“ использовать важные коммерческие и маркетинговые преимущества в работе с заказчиками, предлагая им еще более выгодные условия и опции в совместных проектах, — сказал технический директор „Инлайн Груп“ Константин Тихановский. — Для развития партнерских отношений мы обладаем всей необходимой экспертизой, высококвалифицированным штатом специалистов и значительным опытом в реализации комплексных проектов для корпоративных заказчиков, что позволяет нам эффективно продвигать продукты Monq на российском рынке».

«Один из крупнейших ИТ-интеграторов России „Инлайн Груп“ успешно работает над внедрением сложных интеграционных решений при реализации самых сложных задач клиентов. Уверен, что Monq в таких проектах станет инструментом, который позволит повысить эффективность работы ИТ-департаментов компаний различных отраслей и поможет им не только контролировать возможные сбои, но и увидеть общую картину состояния здоровья всего ИТ-окружения компании, внешних сервисов, включая SLA, и в результате снизить расходы на эксплуатацию и повысить стабильность бизнеса», — отметил Станислав Налётов, руководитель отдела по работе с клиентами и партнёрами Monq Digital Lab.