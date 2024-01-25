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Выручка производителя микроэлектроники из ОЭЗ «Технополис Москва» превысила 2 млрд руб. за восемь лет

Компания «Дизайн Центр «Союз» является резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» с 2016 г. За это время совокупная выручка предприятия превысила 2 млрд руб. При этом за девять месяцев 2023 г. объем выручки увеличился более чем в 2,5 раза. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

«В ОЭЗ Москвы работают свыше 30 производителей микроэлектроники, среди них разработчик аналоговых и аналого-цифровых интегральных микросхем, завод которого расположен на площадке «Алабушево». За более чем восемь лет работы в статусе резидента выручка компании превысила 2 млрд руб. Предприятие также активно увеличивает инвестиции. В прошлом году там вложили в развитие производства около 50 млн руб., а совокупно, за время работы на территории ОЭЗ «Технополис Москва», более 307 млн руб.», – сказал Владислав Овчинский.

Предприятие разрабатывает микросхемы по техническому заданию потребителей. Их проектируют на основе полностью отечественных аналого-цифровых базовых матричных кристаллов. В число заказчиков резидента входят более 150 предприятий по всей России.

«Продукцию компании используют в составе высокотехнологичных электронных устройств, включая разработки, применяемые в космосе. В 2023 г. предприятие расширило производственные площади на территории ОЭЗ «Технополис Москва» на 1,2 тыс. кв. метров. Сегодня общая площадь пространств, занятых предприятием, превышает 2,6 тыс. кв. метров. Резидент создал около 70 высокотехнологичных рабочих мест», – отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

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ОЭЗ «Технополис Москва» – территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Здесь локализовано более 200 высокотехнологичных предприятий. Площадь шести площадок («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем», «Руднево»), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 275 гектаров.

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