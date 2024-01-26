«Авито» открыл набор на ИТ-стажировки в Data Science

ИТ-компания и онлайн-платформа для коммерции «Авито» продолжает расширять команду. «Авито» запустил отбор на оплачиваемые стажировки в Data Science с возможностью дальнейшего трудоустройства в компанию: около 80% стажеров получают работу.

Подать заявку можно на сайте до 31 января 2024 г. включительно. Для удачного прохождения стажировки кандидату нужно выполнить два тестовых задания, пройти технические интервью, а также интервью с рекрутером и командой. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

В «Авито» стажеру предстоит выбрать одну из команд: «Авито Авто», «Автоматическая модерация», «Репутационная система или LLM-модели». У каждой из команд — своя уникальная цель. Стажер будет решать реальные задачи и работать с современным стеком технологий.

Оплачиваемая стажировка продлится шесть месяцев: 40 рабочих часов в неделю в гибридном формате в Москве.

На период программы за каждым стажером закрепляется личный наставник, который курирует молодого специалиста и помогает ему освоиться в команде. Опытный руководитель поделится знаниями и поможет решать задачи. Кроме того, в «Авито» есть комьюнити стажеров, где можно получить поддержку, задать любой вопрос и обменяться опытом.

По результатам стажировки работу в компании получают около 80% стажеров. Решение принимается на основе достижений стажера, качества и скорости выполнения задач. В «Авито» есть четкий трек развития для Data Scientists.

«От будущих дата-сайентистов мы ожидаем: базу по CNN, градиентному бустингу и трансформерам, владение Python, знакомство с PyTorch, Pandas, sklearn, CatBoost. Дополнительным преимуществом будет участие в конкурсах, например, на Kaggle, и умение писать простые SQL-запросы», — отметила Татьяна Семина, Graduate recruitment lead «Авито».

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«Авито» — ИТ-компания, онлайн-платформа для коммерции С помощью «Авито» можно разместить объявления в категориях: «Товары», «Авто», «Работа», «Услуги», «Недвижимость». В сервис интегрирована «Авито Доставка» с десятками тысяч доступных пунктов выдачи, которая позволяет пользователям осуществлять сделки практически по всей России — от Калининграда до Владивостока. Количество активных объявлений на «Авито» сегодня — более 180 млн, ежемесячная аудитория — более 60 млн пользователей. Каждую секунду на «Авито» совершается более 10 сделок, ежедневно пользователи добавляют более 1 млн новых объявлений.