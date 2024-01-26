Маркетплейс Flowwow увеличил годовой оборот в два раза

По данным маркетплейса локальных брендов Flowwow, отмечается значительный рост компании в 2023 г. Общий объем валовой торговли (GMV) компании достиг 9,8 млрд руб., что вдвое превышает показатели прошлого года, когда GMV составлял 4,5 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители Flowwow.

Рост подкреплен не только увеличением оборота, но и значительным расширением клиентской базы. Количество покупателей на платформе Flowwow возросло на 77%, превысив 1,34 млн человек. По словам представителей Flowwow, это обусловлено успешным привлечением и удержанием клиентов, что является ключевым фактором в долгосрочной стратегии компании. Количество магазинов-партнеров также увеличилось на 31%: на конец 2023 г. оно составило более 12,5 тыс. продавцов.

Среди наиболее востребованных категорий товаров оказались букеты, кондитерские изделия, живые растения и подарочные сертификаты. В частности, сектор кондитерских изделий показал значительный успех с GMV в 674 млн руб., что отражает растущий интерес потребителей к продукции местных производителей, кастомизированным товарам, а также укрепление позиций Flowwow в данном сегменте рынка.

Генеральный директор и сооснователь Flowwow Вячеслав Богдан: «2023 г. еще раз доказал, что наша команда и партнеры вместе могут добиваться больших успехов. Мы не только выросли в два раза, но и каждый день помогали тысячам людей быть рядом. Задача нашего сервиса проста — объединять людей и помогать им просто и быстро заказывать качественные товары от местных производителей. Именно это мы и делаем каждый день».

Flowwow является аккредитованной ИТ-компанией, команда самостоятельно разрабатывает и развивает продукты: приложения для клиентов и продавцов, приложение для самозанятых курьеров, веб-версию маркетплейса. Также в 2023 г. компания выпустила на рынок собственную ERP-систему Hoog. С ее помощью продавцы могут вести базовый учет товаров и оптимизировать бизнес-процессы.

В планах компании — дальнейшее укрепление рыночных позиций и расширение ассортимента.