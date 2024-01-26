«Работа.ру» и «СберНПФ»: россияне рассказали о работе мечты для студентов

Большинство россиян подрабатывали в студенческие годы, выяснили «Работа.ру» и «СберНПФ». Среди тех, кто совмещал работу и учебу, самыми популярными профессиями оказались продавец и грузчик. При этом главными критериями для выбора первого места работы россияне считают свободный график, возможность получить опыт по специальности и зарплату. Об этом CNews сообщили представители «СберНПФ».

67% опрошенных россиян работали или подрабатывали во времена студенчества. Каждый четвертый (24%) заявил, что строить карьеру нужно только после окончания обучения. 2% респондентов заявили, что пока получают образование и совмещают учебу с работой. Еще 7% сообщили, что не были студентами.

В топе студенческих профессий оказались грузчик и продавец с 12% голосов. Еще 7% респондентов подрабатывали администраторами, по 6% трудились курьерами, секретарями и вожатыми в лагере. По 4% опрошенных пробовали профессии промоутера и ассистента.

Половина (54%) респондентов выбрали вариант «Другое» и рассказали, что работали санитарками, рабочими, сварщиками, строителями и т.д. В студенческие годы россияне также подрабатывали нянями (3%), операторами call-центров, аниматорами и расклейщиками объявлений (по 2%). Еще по 1% голосов набрали: хостес, бармен, модель, дизайнер, копирайтер, SMM, выгул и передержка домашних животных.

В топ-3 критериев для выбора первой работы россияне включили свободный график (41%), возможность получить опыт по специальности (31%) и достойную зарплату (28%). 26% опрошенных хотят работать рядом с домом или учебой. Четверть (24%) респондентов стремятся получить новые навыки, а 16% ― строить карьеру в комфортных условиях.

Владимир Стеканов, управляющий директор дивизиона «Инвестиции и накопления» Сбербанка: «Каждый седьмой (15%) россиянин уже при выборе первой работы хочет видеть перспективы профессионального роста и лояльность руководства к отсутствию опыта на старте. Эти установки соответствуют тренду на долгосрочные отношения между работодателем и сотрудником. Благодаря корпоративным пенсионным программам бизнес не только получает налоговые льготы, но и развивает человеческий капитал ― растит кадры внутри компании. Данные по нашему портфелю показывают, что в 2023 году зумеры ― люди, родившиеся после 1997 г., ― на 20% чаще присоединялись к корпоративным пенсионным программам. А значит, свое будущее, в том числе профессиональное они будут строить вместе с текущим работодателем».

12% опрошенных закрывали подработкой учебную практику. Каждый десятый респондент искал дружный коллектив, а 2% рассчитывали над масштабными проектами.

Исследование проводилось в январе 2024 г.. В нем приняли участие 3,5 тыс. человек старше 18 лет из всех регионов России.

По каким критериям вы выбирали свою первую работу, когда были студентом? (Множественный ответ, % от общего числа респондентов)

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