«Телфин» подводит итоги 2023 года: компания переходит к предоставлению комплексных решений связи

Российский провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» подвел итоги работы за 2023 г Компания увеличила на 21% среднюю выручку с одного пользователя благодаря продвижению комплексных решений связи.

Следуя стратегии развития единой омниканальной платформы коммуникаций, в 2023 г. «Телфин» запустил решение «Телфин.Омни». Сервис позволяет общаться с клиентами в разных каналах и сохранять историю коммуникаций в формате единого диалога, экономя при этом время менеджеров и не упуская ни одной детали. Об этом CNews сообщили представители «Телфин».

Представленный ранее WhatCRM, инструмент связи с использованием WhatsApp и Telegram, в 2023 г. показал высокий спрос, в результате чего продажи сервиса выросли в четыре раза. В рамках развития решения в прошлом году команда разработчиков «Телфин» и WhatCRM запустила WhatsApp Checker для проверки телефонных номеров клиентов на наличие установленного мессенджера.

«В 2023 г. “Телфин” вырос по различным направлениям. Нам удалось не просто усовершенствовать существующие решения, но и адаптироваться под меняющиеся запросы рынка и предложить востребованные сервисы. Сегодня продукты “Телфин” уже не столько про голосовую связь, сколько про коммуникации в целом. Мы делаем ставку на омниканальные решения. Пользователи все чаще используют в общении мессенджеры, однако и звонить не перестали, просто постепенно сокращают время каждого отдельного разговора. Мы стремимся помогать клиентам эффективно решать их задачи в области коммуникаций, предлагая наиболее подходящие инструменты связи. Создание комплексных решений позволило нам на 21% увеличить выручку с каждого пользователя»,— сказала Мария Тюрина, генеральный директор «Телфин».

Флагманское решение компании АТС «Телфин.Офис» получило дополнительные возможности за счет внедрения языковой модели GPT в функциональность сервиса. Также провайдеру удалось расширить возможности систематизации данных в виртуальной АТС с помощью тегов. Обновления коснулись и ряда других решений для контакт-центров и контроля качества телефонного обслуживания. Дополнительно клиентам «Телфин» стал доступен сервис звонков через Telegram из CRM.

Кроме того провайдер продолжил региональную экспансию и расширил пул номеров России. Также почти вдвое выросло количество зарубежных номеров. В базе «Телфин» появились еще 29 новых стран, включая Албанию, Австралию, Австрию, ЮАР, Венесуэлу, Доминиканскую Республику, Исландию, Китай и др. Сегодня провайдер предоставляет номера 75 городов России и 65 стран мира. В 2023 г. развитие коснулось не только продуктов компании, но и ее партнерской сети. Число партнеров по сравнению с 2022 г. увеличилось на 39%.

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«Телфин» — российский поставщик комплексных коммуникационных решений. Среди сервисов «Телфин» — виртуальная АТС «Телфин.Офис», программный телефон «Телфин.Cофтфон», интеграция с CRM и мессенджерами. Компания предоставляет номера 75 городов России и 65 стран мира. По данным CNews, «Телфин» входит в топ-5 провайдеров IP-телефонии за 2023 г.