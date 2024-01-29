«Авито Работа»: треть россиян имеет более 20 часов свободного времени в неделю

Аналитики «Авито Работы» провели опрос более 10 тыс. респондентов и выяснили, что более половины работающих россиян (78%) стабильно уделяют время хобби, среди них 45% делают это несколько раз в неделю, 33% — каждый день. При этом треть респондентов (34%) указали, что в неделю у них остается более 20 часов свободного времени, а у 26% — всего от 10 до 20 часов в неделю. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

В ходе исследования, стало известно, сколько у работающих россиян свободного от работы и бытовых дел времени в неделю. Так, треть респондентов (34%) указали, что в неделю у них остается более 20 часов свободного времени, что более характерно для жителей миллионников (38%). Больше четверти (26%) работающих россиян еженедельно имеют от 10 до 20 часов личного времени, у 23% — от 5 до 10 часов. Доля тех, кто отдыхает менее 5 часов в неделю составила 13%. Только 4% россиян не имеют свободного времени в принципе.

13% опрошенных посвящают свое свободное время хобби ежедневно. Лишь 5% старается заниматься любимым делом раз в несколько месяцев или реже, 4% респондентов ответили, что занимаются хобби исключительно один раз в месяц. Обычно работающие россияне проводят свободное время за просмотром фильмов/сериалов (64%), телевизора/YouTube/другого развлекательного контента (60%), слушают музыку (48%), гуляют и готовят (по 45%). Четверть опрошенных (26%) читают фикшн и нон-фикшн книги, 25% — играют в видеоигры, менее четверти (24%) — делают что-то своими руками, столько же процентов занимаются спортом, фитнесом и танцами и пр.

Ежедневно выделяют время на хобби респонденты, работающие в сфере маркетинга, рекламы и PR (47%), фитнеса и красоты (44%), онлайн-торговли (40%), ИТ, интернет и телекома (39%), консалтинга (38%). Интересно и то, что 57% жителей Перми и Омска несколько раз в неделю занимаются хобби. А 38% жителей Волгограда и 36% работающих специалистов из Ростова-на-Дону и Воронежа чаще, чем в других регионах страны, уделяют внимание увлечениям на ежедневной основе.

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