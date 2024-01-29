Axenix открыла Корпоративный университет

Компания Axenix запустила внутренний Корпоративный университет. Специализированные углубленные программы для сотрудников создают и проводят руководители, ключевые эксперты компании, а также лучшие внешние провайдеры по обучению. Тренинговые программы университета предназначены для разных категорий сотрудников и направлены на внедрение в повседневную работу высоких стандартов ведения бизнеса, а также развитие мягких навыков и профессиональных компетенций. Об этом CNews сообщили представители Axenix.

На 2024 г. запланированы различные программы обучения для специалистов. «Школа тимлидов» предназначена для специалистов с управленческим треком развития: в ходе обучения сотрудники полностью проживают полный цикл разработки ПО. В рамках «Школы менеджеров» охватываются темы, посвященные выстраиванию взаимоотношений с клиентами, управлению рисками и изменениями, управлению финансами проекта. «Школа архитекторов» охватывает все аспекты работы ИТ-архитекторов при проектировании решений. Программа ориентирована на широкую аудиторию, заинтересованную в развитии технических знаний.

Для начинающих консультантов предназначена программа «Школа аналитиков». Она поможет новым сотрудникам компании получить навыки, необходимые для карьерного роста в области консалтинга. Эта программа включает в себя модули, которые аналитики и консультанты регулярно применяют в практике: инструменты коммуникации, инновационный консалтинг, визуализация данных, методы эффективного решения задач, цифровизация, BI-системы, технологические и бизнес-стратегии.

Axenix использует формат «Школы аналитиков» в ассессмент-центрах для поиска сотрудников среди студентов вузов и выпускников: до начала оценки проводится краткий и информативный «ликбез» по основным модулям, чтобы кандидаты могли использовать полученные знания в работе над финальным заданием. Самые сильные из участников по итогам испытаний получают приглашение работать в Axenix, и после трудоустройства подключаются к программе «Школы аналитиков».

Обучение сотрудников проходит в формате экспертных лекций, воркшопов и практических заданий. Его ведут менеджеры практик и эксперты компании с большим опытом в конкретной предметной области. После прохождения каждого модуля сотрудники отрабатывают полученные знания и навыки на реальных клиентских проектах. Кураторы регулярно оценивают, как аналитики усвоили теорию, проверяют качество их работы, помогают разобрать сложные вопросы и ошибки, а также дают обратную связь.

«Обучение поможет нашим аналитикам систематизировать и структурировать знания, чтобы в дальнейшем претендовать на роль консультантов. Мы ожидаем, что такой карьерный путь займет у них порядка полутора-двух лет. Помимо этого, в рамках ″Школы аналитиков″ мы будем проводить просветительские лекции, которые смогут посещать все сотрудники компании. Также планируем по мере необходимости дополнять обучающие модули, чтобы давать исчерпывающую информацию по всем темам. Надеемся, что ″Школа аналитиков″ поможет коллегам и соискателям ускорить их карьерный рост и развитие», — сказал Сергей Шаламов, руководитель проектов в практике стратегического консалтинга компании Axenix.

«Создание корпоративного университета стало проявлением нашей приверженности инновациям и непрерывному обучению. По нашему мнению, это один из ключевых факторов успеха в современном бизнесе. Мы уверены, что инвестиции в знания и развитие наших сотрудников станут для них двигателем роста и достижения новых высот в нашей компании», — сказала Анна Антонова, ведущий специалист по продвижению HR-бренда Axenix.

Компания Axenix не является организацией, осуществляющей образовательную деятельность, согласно ФЗ «Об образовании». В данной новости термин «обучение» (и его производные) означает оказание информационно-справочных услуг и не включает ведение образовательной деятельности, регулируемой ФЗ «Об образовании».

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Российская компания Axenix (ранее Accenture) осуществляет деятельность под юридическим наименованием ООО «АксТим». Axenix предоставляет широкий спектр профессиональных услуг в области цифровых сервисов, облачных технологий и решений для обеспечения информационной безопасности. В офисах и центрах разработки в Москве, Твери, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Санкт-Петербурге и Алматы работают около 2 тыс. сотрудников. Благодаря сочетанию уникальных знаний, опыта и компетенций более чем в 40 отраслях, предлагает услуги в области стратегии и бизнес-консалтинга, технологических решений и других операций, направленных на цифровизацию бизнеса.