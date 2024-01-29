МГПУ и «Антиплагиат» совместно будут бороться с неэтичным использованием искусственного интеллекта в научных работах

Московский городской педагогический университет (МГПУ) и компания Антиплагиат подписали соглашение о сотрудничестве. В основу соглашения легло желание сторон обеспечить высокий стандарт научных и академических работ. Целью соглашения стала совместная борьба с использованием машинных генераторов текста в таких работах. Об этом CNews сообщили представители «Антиплагиата».

МГПУ — первый российский университет, официально разрешивший студентам использовать инструменты искусственного интеллекта при написании ВКР.

Соглашение между университетом и компанией «Антиплагиат» открывает новый этап в продолжительном сотрудничестве. У обоих организаций накоплен значимый опыт в обеспечении академической честности в студенческих работах.

Совместные усилия обещают дать большие результаты: планируется расширить рамки работы в борьбе с использованием ИИ и охватить новые проекты в этой сфере. Это включает в себя создание новых технологий, направленных на предотвращение академического мошенничества и обеспечение высоких стандартов в области образования и науки в России.

Основными направлениями сотрудничества станут: проведение исследований по выявлению искусственно сгенерированных текстов в академических и научных работах; технические испытания технологий обнаружения сгенерированных текстов; разработка предложений по выявлению использования сгенерированных текстов в учебных и научных работах; разработка этических норм в области использования сгенерированного текста; разработка предложений по созданию и совершенствованию локальных нормативных актов, регулирующих использование сгенерированных текстов.

Юрий Чехович, исполнительный директор компании «Антиплагиат»: «Мы активно участвуем в разработке стандартов по работе со сгенерированными текстами. Современные технологии нельзя спрятать, нельзя запретить и запереть. Искусственный интеллект стал неотъемлемой частью нашей реальности и одна из наших задач — научить студентов использовать его в качестве правомерного помощника в работе и учебе, а не перекладывать на него всю работу. Именно этим мы и занимаемся с коллегами из МГПУ — в безопасной среде исследуем возможности использования искусственного интеллекта в научных работах и облагаем их рамками, которые призваны сохранить элементы обучения, творчества и исследования в образовательном процессе».

Ректор Московского городского педагогического университета (МГПУ) Игорь Реморенко: «Последние годы показали, что системы генерации искусственного интеллекта начинают всё более активно использоваться в образовании: у нас в университете возникли правила их использования с оформлением необходимых цитат, ссылок и так далее. Эта же практика подталкивает нас к тому, чтобы те системы, которые позволяют автоматически выявлять заимствования, цитирования, сейчас были направлены и на выявление сгенерированного текста. Кроме того, возникает масса сопутствующих учебных продуктов, которые учат правильно использовать системы искусственного интеллекта в образовании. Все это — большое поле для исследований, которые мы намерены проводить с нашими коллегами из компании "Антиплагиат"».

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Компания «Антиплагиат» — разработчик уникальных технологий по обнаружению заимствований в научных и учебных работах. Среди последних разработок — создание алгоритма по обнаружению фрагментов текстов, созданных при помощи искусственного интеллекта.

Московский городской педагогический университет (МГПУ) является участником программы «Приоритет 2030».