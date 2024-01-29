Наталья Сергунина: В компаниях-резидентах инновационного кластера «Ломоносов» работают более 1,6 тыс. специалистов

В конце января 2023 г. в столице открылся инновационный кластер «Ломоносов» — флагман строящегося научно-технологического центра Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова «Воробьевы горы». За год работы его резидентами стали порядка 60 инновационных компаний, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

На площади 65 тыс. квадратных метров расположены конгрессно-выставочные пространства, лаборатории и офисы организаций из сфер робототехники, биомедицины, экологии, информационных технологий и транспортных систем.

«Кластер объединил больше 1,6 тыс. ученых, инженеров, разработчиков программного обеспечения и других специалистов. Резидентам доступны комплексная поддержка, широкий спектр услуг и сервисов для развития высокотехнологичных проектов. У большинства из них уже есть собственные запатентованные разработки», — сказала Наталья Сергунина.

На базе «Ломоносова» действует центр коллективного пользования двух крупных производителей. Совместно они создают системы очистки и обеззараживания воздуха для химических и биолабораторий, объектов социальной инфраструктуры, офисов и промышленных помещений. Эффективность технологии оценивается в 99,9%.

Еще один резидент — разработчик решений в сфере робототехники для образовательных учреждений. С помощью его оборудования, ПО и методических материалов дети учатся программированию, знакомятся с основами микроэлектроники, мобильной робототехники и 3D-печати. Товары пользуются спросом в 36 странах мира.

Реализуются в кластере и импортозамещающие проекты. Например, крупное столичное предприятие производит контрольно-измерительное оборудование, используемое в радиоэлектронной продукции: от мобильных телефонов до медицинской техники. Другая компания работает над созданием российских электродвигателей и систем управления. Третья — выпускает малогабаритных городских роботов-помощников «Пиксель».

Здесь же находятся офисы ряда столичных ИТ-компаний. В их числе авторы первой в России системы видеоаналитики для предрейсового осмотра машинистов.

Значимую роль для создания новых решений играют исследования. Одной из первых биоинформатическую лабораторию в «Ломоносове» разместила медицинская компания, основанная выпускниками МГУ имени М. В. Ломоносова. В ней была сформирована уникальная линейка ДНК-тестов, помогающих узнать предрасположенность к заболеваниям и другую информацию об особенностях и состоянии организма.

Среди партнеров проекта — Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова, Российская детская клиническая больница Минздрава России и Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова.

Еще один пример — лаборатория квантовых коммуникаций. ОАО «Российские железные дороги» открыло ее в рамках соглашения с Московским инновационным кластером, подписанного на полях Петербургского международного экономического форума. Здесь инженеры занимаются разработкой оборудования для сверхбыстрой и безопасной передачи данных.

Локализовался здесь и крупный российский ретейлер. Он организовал технологическую лабораторию для испытаний оборудования и ПО, а также для поиска и внедрения новых решений для повышения эффективности работы магазинов.

«Ломоносов» за первый год своей работы стал площадкой для более чем 350 мероприятий. Их посетили порядка 24 тыс. человек. В частности, на территории кластера проводился самый масштабный хакатон страны — конкурс на соискание премий Мэра Москвы «Лидеры цифровой трансформации». В нем приняли участие ИТ-специалисты со всей России и из 37 государств мира, включая Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Индонезию, Мексику, Сербию, Турцию и Тунис.

Летом в кластере прошла деловая программа Российской креативной недели, объединившая тысячи экспертов и слушателей из стран Латинской Америки, Африки, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и СНГ.

Сегодня «Ломоносов» — это пространство, где ученые и предприниматели могут при поддержке города создавать и развивать инновационные проекты, проводить их испытания, находить партнеров и инвесторов.