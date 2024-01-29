«Свеза» обучила цифровой грамотности около 5,3 тыс. сотрудников

Лесопромышленная группа «Свеза» обучила почти 5,3 тыс. сотрудников цифровой грамотности, в рамках проекта «Цифровая «Свеза». В планах у компании расширить направления программы. Об этом CNews сообщили представители «Свеза».

Группа «Свеза» традиционно уделяет большое внимание развитию сотрудников. В 2022 г. компания запустила новую платформу для обучения цифровой грамотности. Основная цель проекта «Цифровая «Свеза» — развить навыки необходимые в условиях масштабной автоматизации производственных процессов, а также обучить методам и практикам кибербезопасности.

Образовательная программа разделена на два уровня и содержит в себе восемь онлайн микрокурсов. Первый — «Базовый» — рассчитан на всех сотрудников компании. В течение 8–12 часов пользователи проходят 127 уроков, которые затрагивают темы от использования программы для работы с электронными таблицами до безопасности в социальных сетях. На сегодняшний день этот уровень завершили порядка 5,3 тыс. человек, что на 11% больше от запланированного числа сотрудников.

Второй — «Средний» — уровень является более продвинутым, он обязателен для руководителей, специалистов и служащих, работающих в компании более года. На протяжении 30–32 часов слушатели осваивают информацию 236 уроков, на которых они учатся управлять проектами в специализированной программе, электронному документообороту, основам автоматизации производства и многому другому. На данный момент обучение по нему прошло около 1 тыс. человек, из которых 7,7% — сотрудники рабочих специальностей, для которых курс не является обязательным.

«В планах у компании продолжить развитие платформы и ввести узконаправленные образовательные продукты, где тренеры «Свезы», которые занимаются обучением сотрудников, смогут создавать и размещать свои курсы и тесты. Кроме того, ежегодно мы модифицируем нашу программу и готовим уроки, ориентируясь на потребности компании. Сейчас «Свеза» активно применяет в своей работе искусственный интеллект и этому направлению мы также уделяем в своем проекте большое внимание», — сказала Светлана Бриллиантова, руководитель проекта «Цифровая «Свеза».

Отметим, что для повышения своих знаний любой сотрудник может также обратиться к разделу «Мое обучение и развитие», расположенному на корпоративной портале. Здесь размещены обучающие курсы и литература, которые помогают развивать навыки и компетенции по каждому направлению работы «Свезы». Доступ на ресурс поддерживается с любых устройств, включая мобильные телефоны.

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«Свеза» — производитель березовой фанеры в мире. В состав группы входит семь комбинатов, а также ряд структур, в том числе компании, занимающиеся заготовкой сырья и производством биопродуктов. Высококачественная фанера «Свезы» используется в строительстве небоскребов и олимпийских объектов, производстве магистральных автоприцепов, высокоскоростных поездов и транспорта. Также фанера компании применяется при создании экологичной мебели и стильных интерьеров.