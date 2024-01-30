Больше трети россиян намерены сменить специальность в 2024 году

Запуск своего дела (36%), ИТ (31%) и дизайн (28%) — наиболее интересные ниши в контексте смены специальности. Также для многих опрошенных актуальны сферы управления персоналом (27%), психологии (26%) и финансов (24%). Непопулярными стали такие направления, как журналистика (10%) и лингвистика (5%). Аналитики направления «Высшее образование» школы ИТ-профессий Skillfactory и исследовательского центра «Зарплаты.ру» узнали об ожиданиях и опасениях россиян при смене профессии.

Основной мотивацией для смены специальности стало желание больше зарабатывать (35%). Чаще остальных этот вариант ответа выбрали молодые люди в возрасте 25-29 лет (46%), а реже всего (26%) — респонденты 51-55 лет. Начать получать удовольствие от работы — стимул к освоению новой профессии для каждого пятого опрошенного (22%). Об этом CNews сообщили представители Skillfactory.

Чаще всего это мотивирует респондентов в возрасте 51-55 лет — 27%. В то время как среди молодых людей в возрасте 25-35 лет только 18% придают этому значение. Среди всех опрошенных каждый десятый хочет обеспечить лучшие условия жизни своим близким за счет переквалификации. Треть (36%) респондентов в возрасте 41-55 лет хотят войти в новую сферу, чтобы применить свои умения и навыки в актуальной области, которая больше соответствует личным интересам.

«Переквалификация становится уже привычным шагом в развитии карьеры. К этому готовы не только молодые люди до 35 лет, которых обычно считают более адаптивными, но представители старшего поколения. Это признак того, что люди, вне зависимости от возраста и социального статуса, готовы к изменениям в своей жизни ради достижения новых целей и личного развития», — сказал Егор Сорокин, директор департамента развития бизнеса и программ высшего образования школы ИТ-профессий Skillfactory.

Опрошенные понимают, что для перехода в другую сферу деятельности придется чем-то пожертвовать. Почти половина (47%) готовы отказаться от привычного рабочего темпа и графика, треть осознают, что их предыдущий опыт может оказаться неактуальным в новом деле, каждый четвертый (25%) готов к переезду, а каждый пятый — готов проститься с социальным статусом и признанием в текущей профессиональной среде. Пожертвовать отношениями с близкими при смене профессии почти никто не готов — этот вариант ответа выбрали только 2% участников опроса.

Главными причинами для беспокойства при смене специальности для 48% стали опасения потерять стабильность и уверенность в будущем. Чуть меньше (43%) боятся неизвестности, а каждый третий переживает, что новая профессия не оправдает вложенных усилий и инвестиций. Примечательно, что страх перед возможной потерей статуса, связанного с предыдущей профессией, есть только у 7% респондентов.

Большинство опрошенных (54%) уверены, что привыкнут к новой профессии за полгода-год, каждому пятому потребуется меньше 6 месяцев, а 19% закладывают на адаптацию до трех лет.

Методология

Место проведения опроса: города России с населением от 1 млн человек.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России 25-55 лет.

Размер выборки: 1955 респондентов

Время проведения: январь 2024 г.

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