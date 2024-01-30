Бороться с хакерами и много зарабатывать: зачем молодежь идет в кибербезопасность
Центр информационной безопасности «Инфосистемы Джет» опросил более 200 студентов , обучающихся по направлению информационной безопасности (ИБ), в государственных технических вузах в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре и других городах. Среди респондентов были студенты, обучающиеся на уровнях бакалавриата (48%), специалитета (45%), магистратуры (5%) и др. Об этом CNews сообщили представители «Инфосистемы Джет».
Главными целями исследования стали оценка карьерных ожиданий студентов и возможности в ближайшие несколько лет закрыть кадровый голод в ИБ. По оценкам экспертов, в сфере кибербезопасности в России не хватает порядка 30 – 40 тыс. специалистов. 93% заказчиков «Инфосистемы Джет» отмечают дефицит квалифицированных работников, а 23% — присматриваются к молодым кадрам, приглашают студентов и самоучек к себе в штат, чтобы растить экспертов внутри. Нарастающий кадровый голод и престижность профессии подталкивает молодое поколение к развитию в ИБ, чтобы решать интересные задачи и быть востребованным в будущем.
Почему информационная безопасность
Сегодня количество сложных многоступенчатых кибератак только увеличивается, а требования регуляторов обязывают компании обеспечивать высокий уровень информационной безопасности, что стимулирует постоянное развитие отрасли ИБ. Для 78% опрошенных этот фактор стал главной причиной выбора направления обучения. 29% респондентов захотели построить карьеру в ИБ из-за желания противостоять хакерам, столько же — из-за высокого уровня заработной платы.
|Почему вы выбрали именно информационную безопасность для получения образования? (множественный выбор)
|Доля
|ИБ — это перспективное направление, которое будет постоянно развиваться
|78%
|Из-за хорошей заработной платы
|29%
|Хотел противостоять хакерам
|29%
|Так сложилось (настояли родители, пошел(ла) учиться вместе с друзьями и т. д.)
|20%
|Направление совпадает с моими интересами (постоянное развитие, изучение программ, обучение программированию)
|5%
|Затрудняюсь ответить
|4%
Чтобы подкрепить результаты опроса студентов и оценить ситуацию на рынке ИБ, «Инфосистемы Джет» опросила 20 представителей (преподавателей, заведующих и доцентов кафедр ИБ) крупных вузов из разных регионов, в том числе из НИЯУ МИФИ, КНИТУ-КАИ, СНИУ имени С.П. Королева, УрГЭУ и пр. Все респонденты отметили, что конкурс на направление ИБ остается стабильно высоким, в том числе четверть опрошенных заметила увеличение количества абитуриентов за последние несколько лет.
Как и в любой профессии, в ИБ есть студенты, которые выбрали направление без собственного мотивированного желания. Так, по настоянию родителей или за компанию с друзьями в ИБ пошла учиться лишь пятая часть опрошенных (20%), и именно среди этой группы наблюдается самая большая доля желающих сменить специальность. Изначально заинтересованные студенты, напротив, планируют искать работу и развиваться в выбранной сфере (76%).
|Видите ли вы себя в информационной безопасности после завершения учебы? (выбор одного варианта ответа)
|Доля
|Да, мне интересно это направление, планирую искать работу в этой сфере
|76%
|Пока не определился
|14%
|Нет, я думаю, что пойду работать по другой специальности
|9%
|Да, у меня целевое направление обучения
|1%
Кем студенты хотят стать
На рынке представлено много ИБ-профессий, и часто специалисты могут совмещать в себе разные роли и заниматься нестандартными задачами в связи со спецификой компании. Существуют как национальные стандарты с описанием специальностей, так и мировые фреймворки. Например, NICE (National Initiative for Cybersecurity Education) систематизировал специальности в ИБ и выделил 7 направлений, 33 специализации и 52 рабочие роли. Специалисты «Инфосистемы Джет» обобщили все специальности и составили перечень самых актуальных направлений в ИБ. В его основе лежат материалы как национальных, так и международных организаций, а также анализ вакансий со специализированных ресурсов по поиску работы.
Чтобы понять, какой карьерный путь выбирают студенты, при составлении опроса специалисты «Инфосистемы Джет» выбрали самые популярные ИБ-профессии из перечня. Опрос показал, что самыми востребованными из предложенных специальностей среди молодежи являются белый хакер / пентестер (29%) и вирусный аналитик (29%). Самым непопулярным ответом стал «специалист по пресейлу» (6%).
|По какому направлению вы планируете работать и развиваться? (множественный выбор)
|Доля
|Пока не определился
|36%
|Специалист по тестированию на проникновение / пентестер
|29%
|Исследователь уязвимостей / вирусный аналитик
|29%
|Аналитик SOC
|20%
|Разработчик средств защиты информации / решений для автоматизации ИБ
|19%
|Инженер ИБ
|18%
|Специалист по безопасной разработке
|18%
|Менеджер ИБ-проектов
|16%
|Аудитор ИБ
|12%
|Не вижу себя в ИБ
|7%
|Специалист по пресейлу в ИБ
|6%
Желание стать пентестером или исследователем уязвимостей по большей части отмечается у студентов младших курсов. Вероятно, они выбирают то, что сейчас «на слуху» из-за отсутствия опыта и полной картины специфики представленных профессий.
Не определились со специальностью 36% опрошенных, большинство из них — студенты старших курсов.
Успех в кибербезопасности
Независимо от конкретной специальности, большая часть опрошенных понимает необходимость постоянного саморазвития (68%) и наличия хороших технических скиллов (65%) для того, чтобы добиться успеха в кибербезопасности. Еще одним популярным ответом стал «любовь к профессии» (60%). При этом качественное высшее образование и надежного работодателя как аспекты успеха отметили суммарно менее трети обучающихся (20% и 10% соответственно).
|Как вы считаете, что нужно иметь для того, чтобы быть успешным в области кибербезопасности? (множественный выбор)
|Доля
|Стремление к постоянному саморазвитию
|68%
|Технические скиллы
|65%
|Любовь к профессии
|60%
|Глубокое знание требований законодательства и международных стандартов
|28%
|Усидчивость
|24%
|Классный руководитель/наставник
|21%
|Коммуникативные навыки
|20%
|Качественное высшее образование
|20%
|Разумная доля паранойи
|14%
|Хороший работодатель
|10%
|Удача
|9%
|Обаяние
|1%
Дополнительные знания
Помимо дисциплин учебной программы, в вузах проводятся мероприятия при участии партнеров (вендоров, ИТ-интеграторов и т. д.). Так, самыми частыми из них являются мастер-классы с докладами и воркшопы по детальному разбору требований законодательства в области ИБ. На фоне большого количества теоретических материалов и понимания необходимости развития технических навыков обучающиеся отметили недостаток практических заданий по тестированию на проникновение (80%) и по администрированию средств защиты информации (66%). Также студенты хотели бы больше общаться с практикующими специалистами (61%).
Представители вузов тоже понимают необходимость развития практических навыков и отмечают, что в процессе учебы не хватает киберучений (85%), практики по тестированию на проникновение (61%) и общения с практикующими экспертами (54%).
|Как вы считаете, чего не хватает в процессе учебы по информационной безопасности? (опрос студентов, множественный выбор)
|Доля
|Практических заданий по тестированию на проникновение
|80%
|Практических заданий по администрированию средств защиты информации
|66%
|Общения со специалистами, которые работают в отрасли
|61%
|Мероприятий для студентов с докладами от вендоров / профильных компаний
|41%
|Практических заданий по детальному разбору требований законодательства по ИБ
|40%
|Программа обучения устарела, не хватает практики
|2%
Дополнительными источниками информации для погружения в профессию для студентов являются профильные telegram-каналы (73%), YouTube-каналы (52%) и статьи на Habr (37%). Только 15% опрошенных ответили, что не следят за новостями и ограничиваются рамками учебной программы.
|Откуда вы получаете актуальные новости о происходящем в мире информационной безопасности? (множественный выбор)
|Доля
|Telegram-каналы
|73%
|YouTube
|52%
|Habr
|37%
|Вебинары от вендоров / профильных компаний
|22%
|Сайты профильных компаний
|18%
|Не слежу за новостями
|15%
|Конференции
|1%
Ожидания от первого места работы
В топ-3 самых важных критериев при выборе первого места работы вошли возможность самореализации и развития, решение интересных задач (76%), уровень заработной платы (61%) и дружный коллектив (44%). Также студенты смотрят на такие факторы, как возможность удаленной работы (37%), репутация компании и комфортное взаимодействие с руководителем (по 34%). Меньше всего при выборе первого места работы играют роль удобное расположение, внутреннее обустройство офиса, социальные льготы и наличие знакомых.
|Что для вас наиболее важно в первом месте работы? (множественный выбор)
|Доля
|Возможность самореализации и развития, решение интересных задач
|76%
|Уровень зарплаты
|61%
|Дружный коллектив
|44%
|Возможность работать удаленно
|37%
|Репутация компании
|34%
|Классный руководитель
|34%
|Удобное расположение
|21%
|Красивый и современный офис
|6%
|Социальные льготы
|6%
|Чтобы там работали мои знакомые
|2%
Что касается финансового вопроса, то большая часть респондентов в первое время ожидает уровень заработной платы в размере от 40 до 60 тысяч рублей. У студентов, уже имеющих практический опыт (совмещающих учебу и работу или уже работавших по специальности), желаемый уровень заработной платы выше, чем у студентов без опыта — 60 – 100 тысяч рублей.
Те, кто пока не определился с направлением или не имеет опыта, чаще готовы получать меньшую оплату (20 – 40 тысяч рублей) или пойти на неоплачиваемую стажировку.
Самые высокие зарплатные ожидания — более 100 тысяч рублей — наблюдаются у студентов последних курсов специалитета и магистратуры, совмещающих работу и учебу и живущих в Москве.
|Какой уровень заработной платы вы ожидаете в первое время после устройства на работу? (выбор одного варианта ответа)
|Доля
|От 40 до 60 тысяч рублей
|40%
|От 20 до 40 тысяч рублей
|24%
|От 60 до 100 тысяч рублей
|16%
|От 100 тысяч рублей
|11%
|Я готов(а) пойти на стажировку без оплаты
|9%
Выводы
В 2023 г. на рынке наблюдалось стабильное увеличение числа вакансий и рост конкуренции среди работодателей. Исследование показало, что большая часть ИБ-студентов сохраняет желание работать и развиваться по профилю получаемого образования, что может быть позитивным сигналом для индустрии.
Результаты исследования показали, что нередко студенты не могут выбрать подходящую профессию в ИБ или неосознанно выбирают то, что сейчас модно. Вузам и лидерам рынка необходимо не только рассказывать молодежи о специфике различных профессий в области ИБ, чтобы те могли быстрее определиться с направлением, но и сосредоточиться на развитии практических навыков у студентов, чтобы после окончания обучения они выходили на рынок более подготовленными к реалиям работы в отрасли. Для достижения этих целей необходимо проводить киберучения, практики по тестированию на проникновение и администрированию средств защиты, а также очные встречи с экспертами по ИБ.
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«Инфосистемы Джет» — ИТ-компания. С 1991 г. работает на рынке системной интеграции, реализуя ежегодно более тысячи проектов, многие из которых уникальны по масштабу и сложности. Штат — более 2 тыс. сотрудников. Компания располагает несколькими офисами и представительствами в России. Ключевые направления деятельности: ИТ-инфраструктура, сети и инженерные системы, ИТ-аутсорсинг, информационная безопасность, машинное обучение, заказная разработка ПО, внедрение и сопровождение бизнес-приложений enterprise-уровня, промышленная безопасность и IoT.