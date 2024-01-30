Непрерывную работу 15 площадок «Татспиртпрома» помогают обеспечивать сервисы билайн бизнес

Специалисты билайна построили альтернативный интернет-канал для головного офиса одного из крупнейших российских производителей алкоголя и настроили корпоративную сеть.

Российские предприятия активно внедряют отечественные облачные сервисы. Аналитики Cnews посчитали, что по итогам 2022 г. выручка 10 крупнейших IaaS-провайдеров (модель «Инфраструктура-как-услуга») выросла на 51%, а выручка PaaS-провайдеров (модель «Платформа-как-услуга») — более чем вдвое. Основные причины такого бурного роста — активная цифровизация бизнес-процессов, миграция из иностранных облаков и проблемы с поставками «железа». В то же время с ростом использования облачных сервисов на первый план выходят вопросы информационной безопасности, а также организации стабильного доступа в интернет.

АО «Татспиртпром» — лидер среди российских производителей водки и ликёро-водочной продукции по объёму выручки за 2022 г. — использует облачные решения для управления производством, складом, дистрибуцией и другими бизнес-процессами.

Чтобы обеспечить непрерывность работы на своих объектах, компания приняла решение о строительстве дополнительного интернет-канала для головного офиса и настройки единой корпоративной сети для административных, производственных и складских площадок. По результатам проведённого тендера реализацию проекта доверили специалистам билайн бизнес.

Маршрут по земле и по воздуху

Одним из основных требований заказчика была полная независимость резервного интернет-канала от существующей инфраструктуры.

«Проект для «Татспиртпрома» потребовал тщательной проработки маршрута нового интернет-канала. Нужно было создать такую альтернативу, чтобы не задействовать коллекторы, опоры или радиорелейные пролёты, по которым проходят каналы основного поставщика услуг связи. Это было непросто, но мы нашли подходящий вариант, подключив сервис в требуемые сроки», — рассказал Евгений Калашников, директор корпоративного бизнеса региона Центр ПАО «ВымпелКом».

Дополнительным вызовом стали погодные условия: строительство велось в межсезонье, когда отдельные участки маршрута были подтоплены. В некоторых ситуациях специалистам билайн бизнес пришлось проявить немалую выдержку, чтобы выполнить работы максимально качественно и быстро.

В результате уже через четыре месяца головной офис «Татспиртпрома» был подключён к резервному интернет-каналу ёмкостью 600 Мбит/с.

Объектов много — сеть одна

Вторая часть проекта была связана с настройкой корпоративной сети для 15 административных, производственных и складских площадок «Татспиртпрома», расположенных в разных районах Татарстана.

Услуга L2 VPN (виртуальная частная сеть второго уровня) с топологией «точка-точка» позволяет клиенту передавать трафик по защищённым каналам на базе сети билайн. Это особенно важно при обмене конфиденциальной информацией.

В рамках проекта для «Татспиртпром» специалисты билайн бизнес организовали с нуля каналы связи между L2 VPN портами и каждой площадке, включая головной офис. Чтобы обойтись без дополнительных земляных работ, на отрезке «последней мили» использовалось российское оборудование для беспроводного доступа к сети.

На всех портах L2 VPN были настроены классы обслуживания и профили подключения с нужным соотношением пропускных способностей. Такие гибкие настройки позволили заказчику определять приоритет передаваемых данных.

«Обеспечение непрерывной работы всех подразделений — одна из важнейших задач «Татспиртпром». Мы благодарим команду билайн бизнес за готовность реализовать сложные проекты, высокое качество сервиса и предоставление гибких условий. «Татспиртпром» уже много лет пользуется разными услугами билайна — от корпоративной сотовой связи до облачного хранения данных. И мы планируем расширять наше сотрудничество», — прокомментировал Кирилл Куликов, директор по информационным технологиям АО «Татспиртпром».

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