Smart Engines увеличила выручку на 15% за счет продажи инструментов для борьбы мошенничеством

На 50% рост выручки российской компании Smart Engines обеспечили продажи технологического стека проверки подлинности документов банкам и финтеху. Антифрод-система на базе ИИ, защищенная десятком патентов, была представлена лишь во второй половине года. В общей сложности за 2023 г. Smart Engines на системах распознавания паспорта и документов заработала свыше 460 млн руб. – это на 15% больше, чем годом ранее.

В минувшем году Smart Engines представила две линейки программных решений для проверки подлинности. Первая – система аутентификации документов с помощью сканеров – предназначена для проверки физической подлинности документов РФ и стран СНГ. Она разработана при финансовой поддержке Фонда содействия инновациям. Вторая обнаруживает подделки документов в цифровых каналах. Проект реализован с привлечением средств Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ входит в группу ВЭБ.РФ) в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».

Системы компании уже успешно помогают российским банкам и другим организациям предотвращать случаи мошенничества. «Мошенники, видя процесс проверки документов с помощью антифрод-системы Smart Engines, просто разворачиваются и уходят», – приводят в компании слова одного из клиентов.

«Надежная защита и приумножение денежных средств вкладчика – это, наверное, основная обязанность любого банка. Для клиента надежность является основополагающим фактором при выборе банка. Именно поэтому банки прилагают максимальные усилия для совершенствования систем безопасности. Наши технологии успешно помогают выявлять и предотвращать случаи мошенничества в цифровых каналах и при обслуживании в отделениях, снижая убытки банков и повышая качество омниканального обслуживания», – сказал генеральный директор Smart Engines, д.т.н. Владимир Арлазаров.

Четверть выручки обеспечили продажи ПО для распознавания QR-кодов, банковских карт и номеров телефонов через веб-браузер. Программные решения Smart Engines для онлайн-банков используются в ряде российских финансовых организаций.

Интерес к технологии WebAssembly, которая позволяет портировать привычный функционал в онлайн-версии банков, резко подскочил в 2022 г., когда из App Store и Google Play были удалены приложения российских банков, попавших под санкции. Эти банки столкнулись со сложностями при оказании услуг в мобильных приложениях, которые нельзя было обновить привычным способом. Приложения попавших под ограничения банков невозможно установить на новые iPhone.

В 2023 г. команда Smart Engines представила новую фирменную технологию – UniversalPay. Система существенно упрощает платежи в банковском приложении или интернет-банке, поскольку объединяет в себе несколько важнейших функций — от считывания QR до распознавания номеров телефона и банковских реквизитов.

Помимо этого, компания расширила функционал программного продукта Smart Code Engine. Теперь пользователи могут мгновенно распознавать все платежные реквизиты – ИНН, БИК, КПП и другие.

Ключевые бизнес-итоги Smart Engines в 2023 г.: выручка стала рекордной и превысила 460 млн руб. (+15% год к году); рекордное число платежей по QR – 50 млн в месяц – с использованием ПО Smart Engines; представлены новые технологии – для распознавания штампа о регистрации с рукописным заполнением, обрезанных QR и еще 16 разработок; выпущено 2 новых продукта для проверки подлинности документов; клиенты – 10 из 13 системно значимых банков РФ; экосистема МТС, многолетний клиент Smart Engines, стал стратегическим партнером компании в области продвижения продукта и реализовал первые продажи ИИ-решений.