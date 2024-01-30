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VK Сloud представила новую версию частного облака для бизнеса

VK обновила Private Cloud — платформу для построения частного облака в ЦОДе заказчика. Версия 4.0 обеспечивает повышенный уровень защищенности — ядро облака соответствует 17 приказу ФСТЭК. На обновленной платформе разработчикам стал доступен маркетплейс приложений. Компании смогут легко добавлять в него свои сервисы для внутренних команд или использовать сторонние решения. Об этом CNews сообщили представители VK.

Новая версия частного облака поддерживает сертифицированные ФСТЭК операционные системы Alt Linux, Astra и «Ред ОС». За счет этого в Private Cloud можно размещать критическую информационную инфраструктуру и хранить персональные данные любых типов, в том числе биометрические и специальные.

В обновленном маркетплейсе приложений бизнес может быстрее и проще разместить свои сервисы и удобнее управлять ими — например, чтобы дать к ним доступ разработчикам компании.

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VK Cloud — платформа с широким набором облачных сервисов для эффективной разработки и работы с данными для компаний любого масштаба, которые строят ИТ-решения в облаке. VK Cloud входит в портфель решений VK Tech и базируется на многолетнем опыте развития интернет-сервисов и технологий на базе открытого кода.

VK Cloud предоставляет инфраструктурные и платформенные сервисы, экспертную поддержку, частные инсталляции в рамках Private Cloud, а также помогает мигрировать в облако.

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