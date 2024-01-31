«Авито Работа»: работодатели стали вдвое чаще приглашать студентов на стажировки

Аналитики «Авито Работы» изучили рынок труда и составили топ регионов, в которых специалисты-студенты востребованы сильнее всего. В целом по России в январе 2024 г. число вакансий для обучающихся увеличилось в 3,4 раза в сравнении с аналогичным периодом в 2023 г., а количество стажировок для студентов выросло в два раза год к году. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

«Расширение границ найма — одна из ключевых тенденций рынка труда. Дефицит кадров в стране способствовал созданию тренда на обучение сотрудников без опыта прямо на рабочем месте, с учетом потребностей и особенностей компании-работодателя. На основе аналитики можно сделать вывод о том, в каких городах организации охотнее всего нанимают юных специалистов без опыта и предлагают им различные стажировки», — сказал Дмитрий Пучков, директор по развитию «Авито Работы».

Лидером с точки зрения прироста числа рабочих мест для студентов стал Краснодар. В январе 2024 г. число вакансий для студентов здесь выросло в 3,1 раза при сравнении с аналогичным месяцем 2023 г., а стажировки местные работодатели стали предлагать в 3,4 раза чаще, чем в январе 2023 г.

Рейтинг городов по спросу работодателей на студентов

По стране самыми востребованными стажерами января 2024 г. стали инженеры (спрос вырос в 3,7 раза), повара (в 3,1 раза), офис-менеджеры (в 3,1 раза), кредитные специалисты (в 2,4 раза) и помощники руководителя (в 2,3 раза).

Рейтинг городов по росту числа стажировок для студентов

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