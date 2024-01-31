«Авито Работа»: в 2023 г. спрос на ИТ-специалистов вырос на 81%

По данным «Авито Работы», с учетом колебаний за весь 2023 г. число вакансий для ИТ-специалистов выросло на 81% год к году. Средние предлагаемые зарплаты в ИТ-сфере с учетом всех колебаний в 2023 г. выросли на 80% и достигли отметки в 90 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

«Спрос на сотрудников в разных сферах повышается не равномерно, а вслед за ним растут и зарплатные предложения. Одним из наиболее популярных направлений, конечно, становится ИТ — во многих сегментах бизнеса требуются квалифицированные кадры, которые могут обеспечить грамотное внедрение и использование современных технологий. Несмотря на высокий престиж этой сферы и тот факт, что множество молодых людей сегодня стремятся выучиться на цифровые профессии, кадров все еще не хватает», — сказал Кирилл Пшеничных, директор категории «Офисные профессии» «Авито Работы».

Согласно результатам опроса «Авито Работы», среди респондентов, которые видят наибольшие перспективы в технологическом секторе, 72% думают, что будущее за профессиями, связанными с искусственным интеллектом, большими данными и нейросетями. Каждый второй (52%) отметил перспективы работы в сфере робототехники, а 48% интересуются разработкой умных технологий: домов, транспорта и т.д. Участники опроса также отметили интерес к профессиям в области 3D-визуализации и моделирования (46%), медицинских технологий (42%).

Менее популярными сферами для развития в ИТ опрошенные посчитали профессии, связанные с генной инженерией (28%), инновациями в экологии (25%) и космосом (25%).

Топ перспективных сфер для карьерного развития

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