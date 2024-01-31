Более 80% студентов считают, что искусственный интеллект помогает лучше осваивать профессию

Большинство российских студентов, опрошенных Аналитическим центром Университета «Синергия», утверждают, что использование современных технологий и искусственного интеллекта способствует лучшей подготовке к будущей профессии. Об этом заявил 81% студентов, проживающих во всех регионах России. Иного мнения придерживаются 7% опрошенных, 12% — затрудняются ответить. Об этом CNews сообщили представители «Синергии».

Результаты опроса показали, что 76% российских студентов положительно относятся к использованию современных технологий и искусственного интеллекта в образовательном процессе. Отрицательной позиции придерживаются 5% опрошенных, нейтральной — 19%. 87% студентов используют такие технологии в учебных целях, причем 31% пользуется ими ежедневно, 24% — несколько раз в неделю, 17% — несколько раз в месяц, а 15% — раз в несколько месяцев и реже. Еще 13% респондентов сказали, что не пользуются современными технологиями и ИИ в процессе учебы.

Наиболее популярными для использования в учебных целях являются электронные библиотеки (82%), нейросети (68%), платформы для дистанционного обучения (62%), чат-боты (51%), автоматические переводчики (47%) и другие средства, в том числе компьютерные симуляторы и VR-технологии (11%).

«Опрос Аналитического центра Университета «Синергия» показал, что российские студенты хорошо ориентируются в современных технологиях и активно применяют их для решения учебных и научных задач разного уровня сложности. Кроме того, 96% студентов прогнозируют увеличение популярности использования современных технологий и искусственного интеллекта в ближайшем будущем», — сказал ректор Университета «Синергия» Артем Васильев.

Студенты рассказали, какие ограничения они видят в использовании технологий и искусственного интеллекта в учебном процессе. Большая часть сложностей возникает из-за ограниченных возможностей в решении конкретных задач (49%), технических проблем и сбоев системы (34%), опасений по поводу приватности данных (10%), неравного доступа учащихся к технологическим ресурсам (7%).

В числе позитивных последствий использования современных технологий в образовании наиболее часто студенты называют экономию времени и сил (73%), упрощение доступа к нужной информации (65%), возможность генерировать новые творческие решения (62%), повышение доступности образования (58%) и получение мгновенной обратной связи от преподавателей (55%).

Опрос проводился Аналитическим центром Университета «Синергия» 24 и 25 января 2024 г. В исследовании приняли участие свыше 5 тыс. студентов, которые проживают во всех регионах России.

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Университет «Синергия» — частный вуз, основанный в 1995 г. и имеющий государственную лицензию на ведение образовательной деятельности и свидетельство о государственной аккредитации. В Университете на более чем 35 факультетах обучаются свыше 140 тыс. человек из 89 стран мира по 500 образовательным программам для всех уровней подготовки. Партнерами Университета являются более 400 крупнейших российских компаний. Университет специализируется на выпуске профессионалов в области предпринимательства, менеджмента, ИT-технологий, экономики, юриспруденции, лингвистики, дизайна, банковского дела, а также креативных индустрий. При поступлении в кампус университета в Дубае или на программу двойного диплома «Международная торговля с Китаем» можно получить международное образование.