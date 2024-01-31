Отгрузки «Группы Астра» в 2023 г. достигли рекордного показателя за всю историю компании

ПАО «Группа Астра», участник российского ИТ-рынка и производитель инфраструктурного программного обеспечения (ПО), объявляет операционные результаты за 2023 г.

Ключевые операционные результаты за 2023 г:

– отгрузки выросли на 75% год к году и достигли рекордных 11,2 млрд руб. благодаря активной экспансии бизнеса, развитию продуктов и сервисов экосистемы;

– на рост отгрузок значительно повлияло расширение числа уникальных клиентов – оно превысило 22,5 тыс., что на 41% выше уровня 2022 г;

– еще один важный фактор роста бизнеса – увеличение совместимых с экосистемой группы партнерских решений до более 2,5 тыс. единиц, что более чем на 45% выше, чем на конец 2022 г.

Результаты 2023 г. соответствуют ожиданиям компании и большинства аналитиков, подтверждают эффективность выбранной стратегии развития. На показатели повлияли в том числе расширение экосистемы, развитие действующих продуктов и инструментов автоматизации, усиление сервисной составляющей и включение в продуктовый портфель новых востребованных решений. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

В частности, в 2023 г. «Группа Астра» провела две M&A-сделки: пополнила собственную экосистему решениями компании «РеСолют» - разработчика сервиса для работы с исходным кодом GitFlic (аналог Github) и Knomary – участника лидеров рынка Learning & Development Tech.

Для развития сервисного направления в периметре «Группы Астра» вместе с татарстанской ICL было создано совместное предприятие ICL Astra Services. В нем работает более 150 ИТ-специалистов, основная задача которых – реализация комплексных ИТ-проектов по внедрению и миграции на продукты экосистемы компании.

Елена Бородкина, заместитель генерального директора по экономике и финансам: «Прошедший год был сильным для нашей компании. Мы получили публичный статус и стали первым разработчиком инфраструктурного ПО, акции которого торгуются на Московской бирже. Высококлассная команда, востребованные импортонезависимые продукты и последовательная работа с заказчиками лежат в основе сильных показателей «Группы Астра» за прошедший год. По отгрузкам мы поставили исторический для компании рекорд. При этом свыше половины продаж пришлось на IV квартал, что объясняется сезонностью нашего бизнеса, которая во многом связана с особенностями бюджетирования клиентов. Отдельно отмечу важность развития технологической кооперации с целью формирования общей экосистемы отечественных программных и аппаратных продуктов. Вместе с партнерами мы обеспечиваем взаимную технологическую совместимость, а затем комбинируем наши решения в рамках единого предложения. Тем самым мы помогаем клиентам – их у группы сейчас более 22 тыс. – экономить на стоимости внедрения и обслуживания ПО, минимизируем технические риски. Широкая экосистема совместимых партнерских продуктов усиливает наше ценностное предложение и обеспечивает мощный сетевой эффект продажам».

«Группа Астра» сохраняет фокус на укреплении технологического лидерства, развитии собственной экосистемы, расширении клиентской и партнерской сетей.

В соответствии с регуляторными требованиями финансового рынка «Группа Астра» планирует раскрыть консолидированную аудированную отчетность по МСФО за 2023 г. в апреле 2024 г.

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«Группа Астра» – участник российского ИТ-рынка, производитель инфраструктурного программного обеспечения. В экосистеме группы – 17 продуктов, которые комплексно закрывают потребности заказчиков в стеке инфраструктурного программного обеспечения: сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», программное обеспечение для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup и др.