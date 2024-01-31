CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Техника Импортонезависимость
|

Столичный производитель аккумуляторных батарей увеличил производство на 25% в 2023 году

Столичное предприятие CleanPower за 2023 г. нарастило выпуск аккумуляторных батарей на 25% по сравнению с показателями 2022 г. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

«Для создания необходимой инфраструктуры для электротранспорта промышленные предприятия ежегодно увеличивают объемы изготовленной продукции и масштабируют производства. Например, столичная компания за 2023 г. нарастила выпуск аккумуляторных батарей на 25% по сравнению с показателями 2022 г. Кроме того, выручка предприятия выросла на 37%», – сказал Владислав Овчинский.

Компания CleanPower производит аккумуляторные батареи специально для клининговых машин, например для поломоечных и подметальных. Правильно подобранное зарядное устройство позволяет зарядить батарею от 10% до 100% за два часа. Также с 2022 г. решения предприятия стали устанавливать в гольф-кары, а в 2023 г. удалось реализовать несколько проектов для инновационной техники, используемой на складах.

«За 2023 г. мы произвели более трех тысяч аккумуляторных батарей. Этого удалось достичь благодаря увеличению промышленной площадки, пополнению конструкторской базы и расширению штата. В текущем году планируем продолжать активно развивать компанию, повысить продажи и закупить новое оборудование», – сказала генеральный директор компании CleanPower Лазокат Мукатова.

Столичное предприятие пользуется поддержкой экспортного центра «Моспром», участвует в бизнес-миссиях и в международных отраслевых выставках.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дмитрий Гредников, «Иннотех»: Для укрепления технологического суверенитета нужны решения, свободные от риска ограничений

ИТ-шники нужны всем. Спрос на них в России почти удвоился, зарплаты текут рекой

Умный ответ на новые вызовы: как искусственный интеллект помогает ритейлерам и FMCG-компаниям решать проблемы с конкуренцией и логистикой

Стартап экс-замминистра связи России изгнали с Nasdaq

Роман Самойлов, Vinteo: Мы верим в будущее классической ВКС

Конференция CNews «Цифровизация HR» состоится 27 февраля 2024 года

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны до 30 000 рублей: что можно купить в 2024 году

Самые недооцененные кухонные гаджеты: выбор ZOOM

Обзор робота-пылесоса Dreame DreameBot L20 Ultra: универсальная станция космической чистоты

Показать еще

Наука

Неожиданно сложная история развития крокодилов: ученые выяснили, как появились выжившие виды

Действительно ли арктическое древнее кладбище — самое северное захоронение каменного века?

Ликбез RnD.CNews: действительно ли черные дыры засасывают материю?
Показать еще