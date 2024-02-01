«Росэлектроника» будет готовить специалистов по промышленному интернету вещей

НПП «Исток» им. Шокина холдинга «Росэлектроника» (входит в госкорпорацию «Ростех») запускает образовательный курс по технологии промышленного интернета вещей. Разработчики платформы IIoT.Istok расскажут о возможностях решения, разберут вопросы информационной безопасности, познакомят с бизнес-кейсами применения технологии IIoT. После прохождения курса учащиеся смогут самостоятельно проектировать сети IIoT для автоматизации технологических процессов.

Слушатели курса узнают о современном рынке IIoT решений и эффективных бизнес-моделях применения промышленного интернета вещей. В ходе обучения они получат практические навыки работы со средствами проектирования IIoT и составления технологической документации, научатся управлять сбором информации, необходимой для применения IIoT продукта, а также идентифицировать возникающие угрозы безопасности.

Преподавателями курса выступят ведущие разработчики НПП «Исток» им. Шокина – создатели российской платформы промышленного интернета вещей IIoT.Istok.

«Платформа IIoT.Istok успешно применяется на промышленных предприятиях и демонстрирует свою эффективность как инструмент оптимизации процесса производства. Специалисты «Истока», разработавшие решение и занимающиеся его практическим внедрением, накопили уникальные опыт, знания и компетенции, которыми они готовы поделиться в ходе курса. Программа обучения рассчитана на максимально широкую аудиторию: курс будет полезен руководителям предприятий, сотрудникам, отвечающим за цифровую трансформацию производства и бизнеса, разработчикам, предпринимателям и госслужащим, ответственным за цифровое развитие», – сказал директор по цифровой трансформации НПП «Исток» им. Шокина Виталий Александров.

Обучение будет проходить в очной и очно-заочной форме на базе НПП «Исток» им. Шокина, программа курса рассчитана на 36 академических часов. После завершения обучения слушатели получат удостоверение государственного образца о прохождении курса повышения квалификации.