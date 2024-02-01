Самозанятые граждане предоставили госкомпаниям товары и услуги на 7 млрд рублей

В 2023 г. самозанятые россияне предоставили госкомпаниям товары и услуги на рекордные 7 млрд руб., рассказали в «Корпорации МСП». Показатель превысил уровень 2022 г. более чем в два раза. Об этом сообщил генеральный директор «Корпорации МСП» Александр Исаевич.

Всего за период с 2019 по 2023 гг. более 12,3 тыс. самозанятых заключили 23 тыс. договоров по 223-ФЗ на общую сумму 12,53 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители ГАУ КО «Агентство развития бизнеса».

В 2023 г. наиболее востребованными в системе закупок крупнейших заказчиков у самозанятых стали вспомогательные услуги, связанные с услугами финансового посредничества и страхования — 1,32 млрд руб., рекламные услуги и услуги по исследованию конъюнктуры рынка — 0,99 млрд руб., услуги в области творчества, искусства и развлечений — 0,56 млрд руб., профессиональные, научные и технические услуги — 0,51 млрд руб., телекоммуникационные услуги — 0,41 млрд руб.

Список регионов-лидеров по объемам закупок у самозанятых в 2023 г. возглавила Москва, где он превысил 1,82 млрд руб. В Калужской области в 2023 г. самозанятые предоставили товаров и услуг более чем на 46,9 млн руб. В 2022 г. эта цифра составляла 34,1 млн руб. Количество самозанятых в Калужской области на конец 2023 г. – 62702 человека.

«Корпорация МСП» совместно с крупнейшими заказчиками при содействии регионов проводит обучающие мероприятия для самозанятых, желающих стать поставщиками крупнейших заказчиков. С 2019 г. в них приняли участие уже более 6 тыс. человек. Самозанятые могут участвовать в закупках по 223-ФЗ на условиях для малого и среднего бизнеса с 1 апреля 2020 г. Меры господдержки для них предусмотрены нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент России Владимир Путин и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

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«Агентство развития бизнеса» учреждено в январе 2018 г. Министерством экономического развития Калужской области с целью создания комфортной бизнес-среды для реализации проектов на территории региона. В 2019 г. на базе Агентства открыт центр оказания услуг «Мой бизнес». Агентство реализует национальные проекты: «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт», «Производительность труда». Основной целью национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» является поддержка бизнеса на всех этапах его развития - от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт. Реализация нацпроекта помогает создать лучшие условия для предпринимателей - организовать обучение, обеспечить поддержку в получении льготных кредитов и грантов, поиске новых рынков сбыта, помочь им в развитии собственного дела. Основные направления деятельности Агентства: консультирование бизнеса, сопровождение проектов, обучение предпринимателей.