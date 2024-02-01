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«СберКорус» назначил новым ИТ-директором компании Рустема Искакова

«СберКорус», платформа для цифрового документооборота, назначил новым директором по информационным технологиям компании Рустема Искакова, выходца из Группы компаний Sollers и «Магнита». Об этом CNews сообщили представители «СберКорус».

Рустем Искаков прошел карьерный путь от системного архитектора до генерального директора дочерней компании группы Sollers — ООО «Лорус Лабс». Ранее он работал исполнительным директором и ИТ-директором в ООО «Лорус SCM», одном из ведущих 4PL провайдеров логистических услуг для крупных промышленных предприятий и ритейла. До этого Искаков был ИТ-директором департамента логистики ПАО «Магнит».

Искаков имеет престижные награды по созданию системного ядра нового семейства продуктов класса TMS. В 2021 г. стал победителем премии «Проект года» от GlobalCIO, профессионального сообщества лидеров цифровой трансформации.

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Рустем Искаков назначен новым ИТ-директором «СберКорус»

«Мы рады приветствовать Рустема Искакова в команде "СберКорус" в качестве нового ИТ-директора. Его обширный опыт работы в сфере информационных технологий и успешные проекты в крупных компаниях, таких как группа компаний SOLLERS и «Магнит», делают его отличным кандидатом для этой роли. Уверен, что его экспертиза и лидерские качества помогут нам достичь новых высот в развитии нашей платформы, далее успешно развивать наши стратегические направления в работе компании и сделать наши сервисы еще удобнее и эффективнее», — сказал и.о. генерального директора «СберКорус» Виталий Тарасов.

«Рад присоединиться к команде "СберКорус". Цифровизация и инновации являются ключевыми направлениями развития компании, и я готов внести свой вклад в достижение целей бизнеса одного из ведущих игроков рынка операторов ЭДО. Уверен, что мой опыт и знания помогут нам создать еще более эффективные и инновационные решения для наших клиентов», — сказал Рустем Искаков, ИТ-директор «СберКорус».

Сейчас департамент информационных технологий, который вогглавил новый управленец «СберКорус», насчитывает 350 человек.

До декабря 2023 г. ИT-директором «СберКорус» был Александр Гончаров, который занимал эту должность с апреля 2022 г.

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«СберКорус» — цифровая платформа для электронного документооборота, которая организует любой бизнес-процесс без бумажных документов. В 2004 г. начал внедрять продукты для электронного обмена данными и документами, а с 2012 г. вошел в группу компаний Сбербанка. Сегодня это разработчик и провайдер сервисов для безбумажных бизнес-процессов в любом бизнесе и организатор процессов цифровой трансформации крупнейших компаний из 58 регионов России.

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