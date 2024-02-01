Сколько времени ИT-специалист работает на одном месте: исследование RealHR и Hh.ru

Кадровое агентство RealHR, входящее в ГК Realweb, проанализировало данные, предоставленные российской платформой онлайн-рекрутинга Hh.ru, о 26 тыс. ИT-специалистов с учетом разделения на три группы по опыту работы. Об этом CNews сообщили представители Hh.ru

В исследовании представлены данные по разработчикам (Java, C++, PHP, iOS, Android, Frontend, Go, Python), Product-менеджерам, Project-менеджерам, DevOps-специалистам, специалистам по информационной безопасности, QA-инженерам.

Как проходило исследование

Hh.ru подготовил агрегированные и обезличенные данные по следующим параметрам: название позиции на последнем месте работы, совпадающее с одним из вариантов написания профессии; названия позиций на двух предыдущих местах работы для оценки общего периода работы по профилю; период работы на последней позиции и на двух предыдущих позициях в формате месяцев.

Далее RealHR проанализировал данные с учетом разделения специалистов на три группы по опыту их работы: Junior – с опытом работы до 1 года; Middle – с опытом работы от 1 до 3 лет; Senior – с опытом работы выше 3 лет.

Учитывали только те места работы, которые релевантны исследуемому профилю. Средние периоды работы рассчитывались как медиана.

Регион исследования — Москва.

Результаты исследования

ИT-специалисты уровня Junior: от 4 до 7 месяцев работают на одном месте

4 месяца — средний период работы Go-разработчиков уровня Junior, 7 месяцев — Java- и Python-разработчиков, Product- и Project-менеджеров.

RealHR связывает результаты анализа с тем, что для Junior-специалистов это первое место работы, и пока они не до конца понимают, какой проект и какие задачи им интересны.

«По нашему опыту, период работы 5–8 месяцев на одном месте для Junior-специалиста — вполне нормальный, потому что это стартовая позиция в ИT, и часто так случается, что начинающий специалист идет работать в ту компанию, которая сделает оффер (к слову, получить работу Junior-специалистам в ИT не очень просто, потому что в таких сотрудников нужно вкладываться хотя бы первые полгода, чтобы они начали приносить результат)», — сказала Юлия Карпова, CEO агентства RealHR.

ИT-специалисты уровня Middle: период работы от 13 до 20 месяцев в зависимости от профиля.

Android,- iOS,- Go,- PHP-разработчики работают в среднем 13 месяцев на одном месте — у них уже есть опыт реализации ИТ-проектов, и работодатели с большой долей вероятности предлагают им другие проекты с более интересными задачами, с более высокой заработной платой и возможностью дальнейшего роста.

Product-менеджеры и Project-менеджеры в среднем работают дольше (18 и 20 месяцев соответственно) — предполагается, что это связано с тем, что они уже самостоятельные специалисты, отвечающие за проекты. Как правило, проекты занимают около 1,5 лет, переходить из проекта в проект до его завершения в ИT-сфере не приветствуется, если нет какой-то явной причины, например, конфликтной ситуации или остановки финансирования.

В целом Middle-специалисты задерживаются на одной позиции до двух лет — этот период оптимален для второго этапа развития карьеры. У такого сотрудника уже достаточная база знаний для самостоятельного ведения проекта, но не всегда внутри компании, в которой он работает, есть возможность перейти на следующую позицию.

ИT-специалисты уровня Senior: от 18 до 43 месяцев на одном месте

iOS- и Go-разработчики уровня Senior остаются на одном месте в среднем на 18 и 19 месяцев соответственно. Специалисты RealHR считают, что это связано с нехваткой специалистов на IT-рынке, из-за чего их активно перекупают конкуренты.

Специалисты по информационной безопасности и Project-менеджеры работают на одной позиции 41–43 месяца (в среднем 3,5 года) — предполагается, что этого периода достаточно для реализации проектов, роста внутри компании или перехода в другую компанию, если рост невозможен.

Senior-специалисты работают на одной позиции долго, потому что они уже набрались опыта, выбирают проекты с пониманием на старте, будет он интересен или нет, и, как правило, получают достойное финансовое вознаграждение, которое позволяет оставаться в компании с незначительными изменениями на протяжении нескольких лет.

50% всех Senior-специалистов работают в компаниях от двух до пяти лет и больше. В ИT-рекрутинге такие периоды работы считаются одобряемыми для найма. Однако смена места работы или направления деятельности для ИT-специалиста с опытом может стать новой точкой роста его экспертизы и поможет избежать профессионального выгорания.

Статистика по каждому направлению

Если рассматривать всех ИT-специалистов, профили которых проанализировал RealHR, то самыми многочисленными группами будут: Junior-специалисты, которые работают на одной позиции 5–8 месяцев (50% от всех Junior-специалистов); Middle-специалисты, которые работают на позиции 1–2 года (49% от всех Middle-специалистов); Senior-специалисты, которые работают в компании 2–5 лет и выше (50% от всей выборки Senior-специалистов).

Чаще всего в первый год работы увольняются 50% Go-разработчиков и 49% iOS-разработчиков уровня Middle и по 30% — уровня Senior.

При подборе таких специалистов часто рекрутеры сталкиваются с высокой конкуренцией за них, в том числе по зарплате — работодатели для решения своих бизнес-задач готовы платить больше, что приводит к перегреву рынка. Для кандидатов повышенное внимание работодателей — хороший способ заработать, но в то же время стоит обращать внимание на стабильный и логичный карьерный трек — периоды работы меньше года, особенно если их несколько, могут вызвать вопросы у нанимающих.

23% и 32% Product- и Project-менеджеров уровня Middle работают на одном рабочем месте 2–3 года.

Эти же специалисты на уровне Senior реже всего покидают компанию в первый год работы (всего 17% и 19% соответственно не дорабатывают до года). Специалисты RealHR предполагают, что у Product- и Project-менеджеров есть возможность переходить в смежные проекты, расширять зоны ответственности даже без вертикального роста, что может служить мотивирующим фактором для них долго оставаться в рамках одной компании.

34% Frontend-разработчиков уровня Senior работают в одной компании 1–2 года.

Frontend-разработка является в чем-то более простой, чем Backend, поэтому разработчику проще повысить свою квалификацию за более короткий срок и двигаться дальше.

Product-менеджеры, iOS- и Android-разработчики уровня Senior задерживаются на одном месте на 2–3 года (21% и далее по 19%).

Как правило, работа таких специалистов оплачивается очень хорошо, им нет необходимости выходить на рынок, если отношения с тимлидом складываются, а в компании в целом здоровая атмосфера.

3–4 года работают в рамках одной компании Product-менеджеры (21%) и Project-менеджеров (25%).

Переход между проектами, возможность брать Junior-специалистов и растущая с опытом заработная плата позволяют закрыть основные потребности — как профессиональные, так и финансовые.

Java- и C++ разработчики (23% и 20%) реже всех меняют проекты — RealHR считает их наиболее консервативными в плане смены работы. Для них крайне важен коллектив и продукт, с которым предстоит работать, и выбирают они очень тщательно

На 4–5 лет и выше остаются в рамках одной компании специалисты по информационной безопасности уровня Senior (30%).

У «кибербезопасников» часто нет веских причин менять место работы, когда процессы внутри максимально отлажены. Как правило, выход на рынок происходит, если специалисту хочется поработать с новой сферой, получить новый профессиональный вызов.

Вместо заключения

«Судя по ситуации с наймом, которая есть сейчас на ИT-рынке, людей с нужными компетенциями постоянно не хватает, поэтому за них разворачивается настоящая конкурентная борьба», — сказала Юлия Карпова.

ИT-специалисты быстро развивают свои профессиональные компетенции и переходят с одной позиции на другую, поэтому, если есть задача удержания специалиста в рамках одной компании на долгий период, нужно обеспечить ему возможность роста — как профессионального, так и финансового, иначе это сделают конкуренты.

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