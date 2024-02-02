Горизонты обучения ИТ-специалистов расширяются: «Школа 21» открылась в Ярославле

В Ярославле открылся кампус «Школы 21». В церемонии открытия участвовали президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, губернатор Ярославской области Михаил Евраев и председатель Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Почетные гости осмотрели здание, поздравили команду школы с открытием кампуса и пообщались с участниками отборочного интенсива. К поздравлениям также присоединились московский, казанский, новосибирский, сургутский, новгородский и якутский кампусы «Школы 21» и пожелали всем новым участникам успехов и плодотворной работы.

Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка: «Наше завтра будет невозможно без цифровых технологий. Все сферы без исключения — наука, сельское хозяйство, архитектура, машиностроение, медицина — будут опираться на суперсовременные цифровые технологии, на специалистов в области искусственного интеллекта. ʺШкола 21ʺ готовит специалистов самого высокого уровня. Мы, Сбер, как работодатель, а у нас работает порядка 45 тысяч инженеров в компании, по качеству подготовки не видим ей равных. Школа готовит специалистов по 14 инженерным специальностям и будет их расширять. Более того, мы прорабатываем открытие школ еще в 16 регионах, и 9 из них будут открыты уже в этом году. Начинаем этот год мы с Ярославля, с этого прекрасного кампуса. Это самое быстрое открытие кампуса с точки зрения скорости. И я хочу сказать спасибо команде губернатора, нашей команде и всем, кто вложил очень много сил в этот проект».

Проект «Школа 21» в Ярославле Сбербанк реализует в партнерстве с правительством Ярославской области. Площадь кампуса — 2500 кв. м, количество рабочих станций — 300. Кластеры школы, где расположены рабочие пространства, носят имена великих деятелей, прославивших Ярославскую область. Эти названия выбрали сами жители Ярославля в ходе голосования — наибольшую поддержку получили «Мудрый», «Ткаченко», «Ушаков» и «Волков».

Михаил Евраев, губернатор Ярославской области: «Хочу поблагодарить весь коллектив Сбера за поддержку в реализации этого проекта и всех, кто принимал участие в открытии ярославского кампуса. Это крутой проект для столицы Золотого кольца России. ʺШкола 21ʺ имеет серьезное значение для развития региона. Это настоящий прорыв и шаг вперед. У нас промышленно развитый регион. Спрос на ИТ-кадры огромный, и сегодня он значительно превышает предложение. Будем готовить кадры для Ярославской области и других регионов. Мы хотим стать настоящим крупным цифровым хабом не только для Ярославской области, но и для соседних регионов. Поступило более 2 тыс. заявок от желающих попасть в ʺШколу 21ʺ. Сейчас в отборочном интенсиве принимают участие 42% ярославцев, 58% — жители близлежащих регионов — из Иванова, Костромы, Санкт-Петербурга и других городов. Нам бы хотелось, чтобы дальнейшее развитие было очень бурным. И, если в Москве намерены удвоить число обучающихся в ʺШколе 21ʺ, то мы нашу школу на 300 мест хотим утроить. У нас уже родились планы, и мы обсуждаем строительство рядом здания, чтобы появилось современное общежитие для тех, кто здесь учится, и новые пространства».

Алексей Репик, председатель Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»: «Мы находимся в месте, откуда раскачивается новая, совершенно удивительная по яркости и скорости генерация новых и сильных людей. Хочу всем ребятам, которые сегодня здесь, сказать, что здорово, что вы пробуете. Мы за вас искренне радуемся и гордимся. Мы находимся в городе очень мотивированных и очень небезразличных людей, в самом центре этого небезразличия. Вы точно найдете, как себя применить и где себя показать. В современном мире нам крайне важно повышать качество жизни граждан, основываясь на собственных компетенциях, собственных командах и собственных знаниях».

Сейчас в ярославском кампусе школы проходит первый отборочный интенсив. В нем участвуют 160 человек, 22% из них — девушки. Средний возраст участников — 18–25 лет, самому старшему — 52 года. Среди участников есть учителя физкультуры и биологии, риелторы и представители других, самых разных профессий. Заявки на обучение в ярославском кампусе школы подали более 2090 человек, из них 41% — жители Ярославской области. Остальные — из Архангельска, Костромы, Иванова, Санкт-Петербурга, Тюмени и других городов России.

Сегодня в семи кампусах «Школы 21» в России учатся более 4900 человек из 70 регионов нашей страны. 100% выпускников успешно трудоустроены в крупнейших российских ИТ-компаниях и стартапах. Запланировано открытие кампусов еще в 16 городах страны. Поступление в школу не зависит от предыдущих знаний, опыта работы, умения программировать и наличия дипломов. Обучение проходит на отечественной цифровой образовательной платформе с гибким и постоянно развивающимся контентом, ориентированным на актуальные потребности рынка.

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