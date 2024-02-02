Innostage и ИТ-кампус «Неймарк» создадут студенческий SOC в Нижнем Новгороде

Innostage, интегратор и разработчик сервисов и решений в области цифровой безопасности, и межвузовский ИТ-кампус «Неймарк» подписали соглашение о сотрудничестве. Одним из его направлений станет создание студенческого SOC (прим. Security Operations Center — центр мониторинга информационной безопасности) в Нижнем Новгороде. Об этом CNews сообщили представители Innostage.

Также, как межвузовский SOC в Республике Татарстан, запущенный Innostage в 2023 г., будущий SOC станет основой для повышения уровня информационной безопасности Нижегородских вузов и площадкой для практической подготовки ИБ-специалистов.

В рамках партнерства Innostage и ИТ-кампус «Неймарк» будут проводить исследования и работать над образовательными программами для учебных учреждений в области информационных технологий, цифровой экономики, микроэлектроники, телекоммуникаций, защиты информации. Еще одно направление совместной деятельности — мероприятия: семинары, конференции, круглые столы, симпозиумы, технологические олимпиады, хакатоны, образовательные интенсивы и публичные лекции.

«Innostage накопила солидную экспертизу в проектах по комплексной защите информации. Мы созрели для выполнения важной социальной миссии – содействии в подготовке кадров. Потребность отрасли в специалистах по кибербезопасности оценивается в 50-70 тысяч человек. Для решения кадровой проблемы и защиты образовательных учреждений от реальных хакерских атак нашей компанией был внедрен ускоренный практико-ориентированный проект — межвузовский SOC, — сказал генеральный директор Innostage Айдар Гузаиров. — Пилот, запущенный на базе четырех вузов Республики Татарстан, доказал свою успешность, и программа вышла на федеральный уровень. Партнерство с “Неймарк” позволит расширить географию до Поволжского федерального округа. До конца года планируем масштабировать программу межвузовского SOC по всей стране, от Краснодарского края до Дальнего Востока, и подключить к его работе еще 20 вузов».

Спикер добавил, что SOC-центры на базе вузов — часть большой программы по подготовке молодых специалистов в области информационной безопасности. Курс разрабатывается и реализуется Innostage в партнерстве с лидером результативной кибербезопасности компанией Positive Technologies. В программу также войдут обучения на киберполигонах и регулярные чемпионаты в формате студенческих кибербитв.

«Для обеспечения информационной безопасности требуется формирование комплексной экспертизы, создание и развитие технической инфраструктуры и подготовка кадров по разным профилям. Подписывая сегодня соглашение с Innostage о совместном развитии программы студенческий SOC в Нижегородской области, мы придаем этому важному проекту дополнительный импульс к развитию. На мой взгляд, основы кибербезопасности — мультидисциплина, которую в дальнейшем можно включить в учебные планы многих специальностей, не только ИТ», — сказал директор АНО «Неймарк» Валерий Черепенников.

В Казань на подписание соглашения и знакомство с ИТ-проектами также прибыли представители Центра координации проектов цифровой экономики Нижегородской области (ГАУ НО «ЦИТ») и ведущего технического вуза региона — НГТУ им. Р.Е. Алексеева. В ходе визита делегация посетила и Центр протоводействия киберугрозам Innostage CyberART, а также площадку Межвузовского SOC в университете «Иннополис», где эксперты по кибербезопасности продемонстрировали, как оснащен и функционирует центр, и ответили на вопросы по запуску и развитию проекта.

На встрече в офисе Innostage гостям была продемонстрирована платформа для моделирования и прогнозирования Innostage Data Analysis Platform (In-DAP). Продукт применим в региональных ситуативных центрах для сбора и анализа больших данных, а также визуализации результатов и помощи в принятии управленческих решений. Нижегородская делегация заинтересовалась кейсами, уже реализованными с помощью In-DAP, и сферами, где еще планируется внедрить решение.

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Innostage — российская ИТ-компания, разработчик и интегратор сервисов и решений в области цифровой безопасности. Синергия уникальных ИТ-технологий и экспертизы команды Innostage позволяют обеспечивать цифровую устойчивость бизнеса лидеров рынка, имеющих высочайшие требования к уровню информационной безопасности. Innostage оказывает услуги по аудиту и формированию дорожных карт комплексного импортозамещения цифровых сервисов и ИТ-инфраструктуры. Также на базе Innоstage функционирует профессиональный центр противодействия киберугрозам Innostage СyberART, осуществляющий комплексный подход к противодействию цифровых угроз за счет превентивного анализа рисков и управления уязвимостями, выявления попыток атак на раннем этапе и немедленного реагирования на них с целью полного нивелирования возможных последствий и устранения причин возникновения инцидентов. Является центром ГосСОПКА.

ИТ-кампус «Неймарк» — образовательное пространство более, чем для восьми тыс. студентов, с возможностью комфортного проживания более 5,5 тыс. студентов и преподавателей. ИТ-кампус «Неймарк» будет построен на принципах большого образовательного маркетплейса, в котором модули обучения поставляют ведущие государственные и частные образовательные партнеры. Благодаря этому, студенты смогут сами выбирать индивидуальные образовательные траектории, формировать свой уникальный образовательный профиль, или выбирать треки, предложенные технологическими партнерами.