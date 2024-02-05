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4 из 10 компаний следят за вакансиями конкурентов

Уровень интереса к рекрутинговой активности компаний-конкурентов сегодня самый высокий за три года. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители 1000 предприятий и организаций из всех округов страны.

42% работодателей сегодня отслеживают вакансии конкурентов — это самое высокое значение показателя за три года. «Для мониторинга зарплат»; «Для понимания ситуации на рынке», — комментируют представители компаний. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

А вот активность сотрудников конкурирующих компаний на рынке труда сегодня интересует работодателей меньше, чем в 2021-2022 гг.: ее отслеживают только 28% предприятий и организаций. Эксперты SuperJob считают снижение интереса закономерным в условиях кадрового голода: работодатели стремятся всеми силами удержать ценные кадры, высококвалифицированные специалисты закрепились на рабочих местах и на рынок труда не выходят. Те же процессы повлияли и на готовность работодателей трудоустраивать у себя персонал, ранее работавший у конкурентов. Сегодня без ограничений принимают бывших сотрудников конкурентов 66% компаний (два года назад – 72%), 21% поступает так только в исключительных случаях (в 2022 г. – 17%).

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 253

Время проведения: 10 января – 1 февраля 2024 г.

Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала

Размер выборки: 1000 респондентов.

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