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Спрос виртуальные рабочие места в облаке в России в 2023 г. вырос в два раза

CloudMTS – входит в группу МТС – сообщает о том, что затраты российских компаний на виртуальные рабочие места (VDI) в облаке МТС в 2023 г. выросли в два раза. Больше всего спрос увеличился в оптовой и розничной торговле и сфере услуг. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Чаще всего VDI в облаке пользуются компании, работающие в сфере услуг, на них приходится четверть всех подключенных сервисов. В 23% случаев виртуальные рабочие места устанавливают предприятия, представляющие оптовую и розничную торговлю, в 11% – строительство, в 10% – финансы, производство и разработку.

Больше всего за год спрос на виртуальные рабочие места в облаке вырос в оптовой и розничной торговле. Затраты компаний этой отрасли на VDI увеличились в девять раз. Следом идет сфера услуг, в которой данный показатель вырос в 2,8 раза. В 2,4 раза инвестиции в виртуальные рабочие места увеличились в финансовой отрасли, в 1,5 раза - в разработке, в 1,4 раза – на транспорте.

Среди всех субъектов России более всего затраты компаний на VDI выросли в Ставропольском краев – в девять раз. На втором месте расположилась Свердловская область, где спрос на технологию увеличился в семь раз. В 2,3 раза затраты компаний на виртуальные рабочие места выросли в Еврейском АО, в два раза – в Московском регионе и Санкт-Петербурге.

«Рост инвестиций компаний в виртуальные рабочие места в облаке в первую очередь связан с увеличением спроса на удаленный формат работы. Гибридный график стал нормой как для сотрудников, так и для работодателей. Сервис позволяет компаниям предлагать соискателям более выгодные условия трудоустройства за счет возможности работать удаленно. VDI также повышает информационную безопасность предприятий. Данные, с которыми взаимодействуют сотрудники, хранятся на удаленном сервере: это защищает их от потери в случае повреждения компьютера и попыток взлома. К тому же виртуальные рабочие места позволяют запускать требующие большого объема ресурсов программы без специализированного оборудования. К примеру, ПО для графического моделирования зданий, которое используется в строительных компаниях. Перенос VDI в облако сокращает первоначальные инвестиции в проект и ускоряет его запуск. А также делает работу с виртуальными рабочими местами более гибкой. При найме новых сотрудников компании не требуется заранее закупать оборудование, а при сокращении штата сервера не простаивают, так как вычислительные мощности находятся на стороне провайдера и их можно легко масштабировать или сокращать», – отметил директор департамента развития клиентов CloudMTS Эдуард Бавижев.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – ведущая компания в России по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи руппы МТС пользуются более 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4600 магазинов в России.

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