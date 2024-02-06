70% ИТ-специалистов развивают soft skills

По результатам опроса, проведенного ИТ-интегратором ITFB Group, большинство ИТ-специалистов убеждены, что развитые soft skills помогают больше зарабатывать. Каждый четвертый уверен: soft skills способны увеличить зарплату в два и более раза. Об этом CNews сообщили представители ITFB Group.

За последние два года требования работодателей выросли — на собеседованиях много внимания уделяется именно мягким навыкам, это заметили в компании ITFB Group, которая провела в 2023 г. более 2000 собеседований под различные ИТ-проекты по формату аутстаффинга. По данным направления подбора и адаптации ITFB Group, 85% нанимающих менеджеров обращают внимание на soft skills во время собеседования, так как зачастую кандидатам предстоит работа в команде.

Результаты опроса, проведенного компанией, также это подтвердили: наряду с повышением требований к hard skills (отметили 32%) возросли и требования к мягким навыкам (отметили 23%). В результате каждый пятый признался, что пройти собеседование стало сложнее, чем два года назад.

Самые ценные soft skills качества, по мнению опрошенных, — быстрая обучаемость (77%), умение работать в сжатые сроки (68%) и договариваться (52%). Способность правильно реагировать на конфликты и стрессовые ситуации отметили лишь 37%.

«В нулевые и десятые годы на ИТ-рынке был большой дефицит кадров, айтишников мало где готовили. Работодатели в первую очередь обращали внимание на технические навыки и закрывали глаза на soft skills. Так сложился стереотипный образ ИТ-специалиста: замкнутый человек, при этом большой профессионал своего дела. За последние 7-10 лет ситуация кардинально изменилась. Появились вузовские программы с практикой, профессиональные курсы, выросла популярность работы в ИТ. Изменилась и структура работодателей — бизнес стал формировать собственные ИТ-команды. HR-менеджеры начали больше внимания обращать на такие навыки, как умение работать в команде, стрессоустойчивость, тайм-менеджмент», — отметила Анна Сушкова, HR-директор компании ITFB Group.

По данным опроса, почти половина ИТ-специалистов предпочитает развивать soft skills самостоятельно: читать книги, смотреть подкасты, ходить на лекции. 18% опрошенных планируют заняться мягкими навыками только с 2024 г., еще 7% хотели бы их развивать, но не знают, как это сделать.

«Мы как ИТ-компания предоставляем сотрудников и выделенные команды для проектов крупных компаний — наших заказчиков. По роду своей деятельности мы проводим в год до пяти тысяч собеседований и видим, что на 70% клиенты уделяют внимание “софтам”. Мы обучаем своих сотрудников эффективной коммуникации, проводим для этого митапы, коучинги, индивидуальные тренинги. Таким образом, наши заказчики получают возможность не только нанять специалистов с нужным стеком, квалификацией, но и с развитыми soft skills», — сказала Полина Семенюк, руководитель направления подбора и адаптации ITFB Group.

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ITFB Group разрабатывает и внедряет программное обеспечение. Компания реализовывает проекты по разработке, предоставляет выделенные команды ИТ-специалистов для нужд бизнеса, внедряет бизнес-системы и создает инновационные продукты в области распознавания. Клиентами являются более 100 компаний enterprise-уровня. Офисы компании находятся в Москве, Уфе и Рязани.