Корпоративный центр регистрации «Контура» и компания Directum упростили кадровый документооборот в компаниях

Технологическое партнерство позволило организациям-клиентам оформлять сертификаты электронных подписей без посещения Удостоверяющего центра — прямо в интерфейсе системы Directum HR Pro. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Теперь клиенты компании Directum могут не только создавать документы и обмениваться ими, но и в одном окне выпускать сертификаты электронных подписей на сотрудников, подписывать документы, а также самостоятельно удостоверять личность сотрудников для оформления ЭП. Чтобы это стало возможно, Directum внедрил в свою информационную систему решение «Контура» — Корпоративный центр регистрации.

Сергей Лапшин, менеджер проектов Удостоверяющего центра «Контура»: «Пользователи Directum могут получить неквалифицированную электронную подпись от УЦ «Контура». Она отлично подходит для кадрового документооборота, так как не требует личного визита в удостоверяющие центры. С ее помощью можно дистанционно заключить с сотрудником трудовой договор или подписать приказ. Особенно если работник находится далеко от головного офиса».

Чтобы сделать процесс проще, Directum и «Контур» используют для хранения сертификатов и ключей подписи облачные технологии. С их помощью сотрудники могут заверять трудовые договоры, приказы и другие документы даже с телефона.

Александр Быков, менеджер продукта, Directum: «Не все сотрудники быстро и уверенно осваивают новые технологии. Поэтому мы стремимся, чтобы работа с подписями в системе была максимально понятна для всех. Кроме этого, большой упор мы сделали на безопасности использования подписей. Так как сертификат и ключи хранятся в облаке, а не на токене, данные практически невозможно украсть или потерять».

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«Контур» — экосистема для бизнеса, которая помогает тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делает проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г. Выручка «СКБ Контур» за 2022 г. составила 26,4 млрд руб., а решениями ГК пользуются 2,3 млн компаний в России и за рубежом.