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Разработчик ИИ-решений Content AI удвоил годовую выручку по итогам 2023 года

Российский разработчик ИИ-решений для интеллектуальной обработки информации Content AI подвел финансовые итоги 2023 г. Общая выручка компании составила 765,5 млн руб., что превышает показатели предыдущего периода в два раза: в 2022 г. выручка составила 382,5 млн руб. Об этом CNews сообщили представители Content AI.

В основе роста выручки лежит возросший спрос на российские решения для автоматизации бизнес-процессов, включенные в реестр отечественного ПО, и активное технологическое развитие компании в соответствии с запросами российского рынка.

В продуктовый портфель компании входят решения для автоматической обработки документов ContentCapture и ContentReader Server, многофункциональный редактор для работы с PDF-документами ContentReader PDF, корпоративное решение для интеллектуального поиска Content AI Intelligent Search, решения для разработчиков ContentReader Engine и PassportReader SDK, электронные словари для изучения иностранных языков Lingvo by Content AI.

В 2023 г. наибольший вклад в выручку компании внесли редактор ContentReader PDF и корпоративные продукты: ContentCapture и Content AI Intelligent Search. Программные решения внедрялись в государственные организации, крупные компании из сферы промышленности, энергетики, финсектора, ритейла.

«Мы планомерно работаем над функциональным развитием продуктов и увеличением своей доли на рынке интеллектуальной обработки информации, — сказала Светлана Дергачева, генеральный директор Content AI. – Результаты 2023 г. свидетельствуют о том, что курс выбран правильный. Наши технологии давно известны в России и обладают высокой репутацией. Это подтверждается доверием заказчиков из всех сфер бизнеса. Мы активно участвуем в импортозамещении иностранного ПО и помогаем компаниям внедрять надежные и безопасные отечественные решения для автоматизации процессов работы с документами».

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Content AI (ООО «Контент ИИ») – российская компания, разработчик решений в области интеллектуальной обработки информации. Content AI лицензирует всемирно признанные технологии распознавания текста, классификации документов и обработки естественного языка для крупного бизнеса, государственных организаций и частных клиентов. Content AI входит в реестр аккредитованных организаций Минцифры России. Все флагманские продукты компании включены в реестр отечественного ПО. Предоставляет российским компаниям и пользователям решения для автоматизации обработки любых документов и данных, которые известны и востребованы на рынке более 30 лет.

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