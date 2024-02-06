Участниками проекта «Азбука интернета» в 2023 году стали почти 30 тыс. пенсионеров

«Ростелеком» и Социальный фонд России (СФР) подвели итоги работы проекта «Азбука интернета» за прошлый год. В 2023 г. курсы компьютерной грамотности прошли 29747 граждан пенсионного возраста из 48 регионов России. Всего за почти десять лет работы проекта в нем приняли участие 480000 человек.

В 2023 г. «Азбуку интернета» изучали в отделениях СФР (11133 человека), региональных филиалах «Ростелекома» (2684 человека), органах соцзащиты, отделениях Союза пенсионеров, Союза ветеранов, служб занятости, НКО и библиотеках (15930 человек). Обучение возрастных студентов ведется в офлайн- и онлайн-форматах в течение 1–2 месяцев группами, не превышающими 10 человек. Преподаватели регулярно придумывают новые, интересные и эффективные способы передачи знаний.

Наиболее активная работа над «Азбукой интернета» идет в регионах. Так, в центрах социального обслуживания населения Орловской области открылись бесплатные клубы компьютерной грамотности для предпенсионеров, пенсионеров и инвалидов, в которых в 2023 г. прошли обучение 411 человек. В Ульяновской области курсы работают на базе учреждений культуры, социального обслуживания населения, МФЦ и в Центрах активного долголетия региона, где помощь в обучении компьютерной грамотности граждан пожилого возраста оказывают «серебряные волонтеры». Всего в этом регионе обучение прошли 2000 человек. В Санкт-Петербурге «Азбуку интернета» освоили 2200 человека, а в Кемеровской области — 2332. В категорию «Больше 1000» в 2023 г. попали Орловская область (1661 участник), Самарская область (1125 участников), Нижегородская область (1060 участников), Республика Бурятия (1005 участников).

Важной частью проекта является прямое общение с людьми старшего возраста. Так, в 2023 г. волонтеры новосибирского филиала «Ростелекома» провели ряд индивидуальных консультаций для пенсионеров. Также совместно с Минцифры России Новосибирской области были организованы лекции о работе с Госуслугами и защите от основных видов мошенничества в сети.

Среди партнеров «Ростелекома» в регионах — Союз пенсионеров в Бурятии, Академия активного долголетия в Арктике, Национальная библиотека ЯНАО, Центр общения старшего поколения в Каменск-Уральском (Свердловская область), Клуб жизнелюбов в Пермском крае, Самарская епархия РПЦ, Союз пенсионеров Республики Татарстан и другие государственные и общественные организации. Большое внимание на всех встречах с пенсионерами в 2023 г. уделялось безопасности при работе в сети, а в качестве подарка от «Ростелекома» и партнеров проекта пенсионеры традиционно получили учебники «Азбука интернета».

Отделение СФР в Республике Карелия организовало для своих студентов из удаленных районов проживание в Петрозаводске на время учебы на курсах компьютерной грамотности. Активно работают с пенсионерами и в центрах общения старшего поколения в Московской, Воронежской и Свердловской областях, а также Пермском крае.

В 2023 г. на сайте azbukainterneta.ru были актуализированы все размещенные материалы, а также разработаны дополнительные главы базового курса обучения, посвященные российской операционной системе (ОС) «Альт». Данная ОС наиболее доступна пенсионерам, так как ее интерфейс интуитивно понятен и установка бесплатна.

В ежегодном Всероссийском конкурсе «Спасибо интернету» в 2023 г. приняли участие 5261 человек, из которых 15 — старше 90 лет, а участнице из Костромской области исполнилось уже 100 лет. Среди призеров есть не только пенсионеры по возрасту, но и люди с ограниченными возможностями.

Для преподавателей, использующих «Азбуку», было организовано два вебинара, общее число участников которых превысило 2400 человек. Преподаватели из Санкт-Петербурга, Челябинской области, Рязани и Петрозаводска поделились опытом с коллегами из 67 регионов Россиии. На вебинарах обсуждались вопросы онлайн-обучения, особенности преподавания при библиотеках и работы с пенсионерами при использовании госуслуг, а также способы защиты информации на стационарных и переносных устройствах.

В специальной группе преподавателей «ВКонтакте», где участники сообщества обмениваются опытом и узнают новости проекта, зарегистрировано более 1164 человек, а на канале «Спасибо интернету!» в «Дзен» была опубликована сотая работа.