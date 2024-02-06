В Санкт-Петербурге открылся новый офис «ИнфоТеКС»

В Санкт-Петербурге открылся второй офис компании «ИнфоТеКС». В новом пространстве площадью около 550 кв. м будут работать подразделения дивизиона продаж и партнерских программ компании и филиал учебного центра «ИнфоТеКС», в котором специалисты по информационной безопасности смогут повышать свою квалификацию и изучать новейшие средства защиты информации.

«Обособленному подразделению «ИнфоТеКС» в Санкт-Петербурге в этом году исполняется 10 лет. За это время команда выросла, сейчас в штате почти 400 специалистов. Растет не только количество, но и сложность проектов в Северо-Западном Федеральном округе. Новый офис будет ориентирован на работу с заказчиками, здесь представлен полный цикл технической поддержки, клиентских проектов, продаж и маркетинга. Помимо разработки продуктов для защиты информации, еще одной важной частью нашей работы является обучение специалистов, эксплуатирующих продукты ViPNet. Новое пространство оборудовано всей необходимой инфраструктурой для продуктивного обучения», – отметил Андрей Чапчаев, генеральный директор «ИнфоТеКС».

«Вторая площадка позволит распределить ресурсы и с большим фокусом реализовывать проекты в регионе. Мы оборудовали специальный шоурум с нашими решениями для защиты информации, где представлено в том числе оборудование квантового и индустриального направлений», – сказал Александр Люторович, руководитель обособленного подразделения «ИнфоТеКС».

Дизайн-проект нового офиса разработала команда Start Office (AG Tech), которая создала современное open space – пространство с рабочими местами, комфортными зонами отдыха и переговорными комнатами. Для учебного центра «ИнфоТеКС» разработаны функциональные помещения для проведения курсов по продуктам ViPNet.

«Для учебного центра «ИнфоТеКС» это первый филиал, потребность в котором зрела давно. Сегодня мы готовим более 2 тыс. человек в год, запрос на наши услуги только растет. Благодаря новой площадке и двум новым учебным классам мы сможем увеличить количество курсов и обучать больше специалистов. Запускаются курсы по новым продуктам ViPNet, среди которых ViPNet Prime и ViPNet xFirewall, они будут востребованы пользователями. Кроме того, среди партнеров учебного центра в Санкт-Петербурге более 10 образовательных учреждений, наше расширение в регионе позволит продуктивно работать со студентами профильных специальностей этих организаций», – сказала Анна Чефранова, генеральный директор учебного центра «ИнфоТеКС».

В 2023 г. открылись три новых офиса «ИнфоТеКС» в Рязани, Владивостоке и Красноярске. В настоящий момент компания представлена в 12 городах России.