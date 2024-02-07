«Группа Астра» и Innostage подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве

«Группа Астра» и компания Innostage подписали соглашение о долгосрочном стратегическом сотрудничестве. Мероприятие состоялось в рамках Национального форума информационной безопасности «Инфофорум», проходящего 7-8 февраля в Москве. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Компании договорились о совместных действиях по продвижению и развитию продаж импортонезависимых решений, усилению технологической кооперации сторон, проведению маркетинговых активностей, нацеленных на информирование целевой аудитории, популяризации программных продуктов, а также сотрудничестве в рамках подготовки ИТ-кадров.

Innostage был присвоен статус регионального интегратора «Группы Астра». Он подтверждает экспертизу Innostage в реализации крупных проектов в сфере ИТ и ИБ.

В планах партнеров — масштабные проекты по интеграции решений разработчика самой разной сложности. «Группа Астра» предоставила Innostage доступ к привилегированной технической поддержке, а также поможет с обучением команды Innostage специфике решений, входящих в экосистему вокруг ОС Astra Linux. Кроме того, были созданы совместные рабочие группы по всем направлениям сотрудничества для обогащения экспертизы обеих компаний.

Используя экосистему решений «Группы Астра», заказчики интегратора смогут оперативно создавать полноценную ИТ-инфраструктуру. Будучи взаимосвязаны друг с другом, продукты разработчика позволят клиентам значительно сократить количество интеграционных проектов, необходимых для организации ИТ-инфраструктуры. В условиях ее экстренной перестройки сегодня это имеет для заказчиков большое значение.

«Команда «Группы Астра» высоко оценила опыт Innostage в области создания и трансформации ИТ и ИБ-инфраструктуры российских организаций и присвоила компании статус регионального интегратора. Теперь мы сможем разрабатывать совместные проекты и еще активнее предлагать решения вендора нашим заказчикам», — отметил коммерческий директор Innostage Сергей Павлов.

«Innostage – динамичная компания, которая реализует проекты различного уровня сложности по всей России, и в Республике Татарстан в частности. В рамках нашего сотрудничества интегратор взял на себя обязательства по обучению своих инженеров и наращиванию их технической компетенции. Это необходимо для того, чтобы реализовывать проекты с использованием продуктов «Группы Астра» качественно и на очень высоком уровне сервиса», — сказал директор по работе с партнерами и странами ближнего зарубежья «Группы Астра» Антон Рудевский.

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ПАО «Группа Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «РуБэкап», «РуПост», «Тантор Лабс», «Ресолют», ISPsystem и «Номари СиАйЭс». В портфель «Группы Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, сервис для работы с исходным кодом GitFlic, образовательные платформы и конструктор курсов Knomary, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты «Группы Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.

Innostage — российская ИТ-компания, разработчик и интегратор сервисов и решений в области цифровой безопасности. Innostage оказывает услуги по аудиту и формированию дорожных карт комплексного импортозамещения цифровых сервисов и ИТ-инфраструктуры. Также на базе Innоstage функционирует профессиональный центр противодействия киберугрозам Innostage СyberART, осуществляющий комплексный подход к противодействию цифровых угроз за счет превентивного анализа рисков и управления уязвимостями, выявления попыток атак на раннем этапе и немедленного реагирования на них с целью полного нивелирования возможных последствий и устранения причин возникновения инцидентов. Является центром ГосСОПКА.