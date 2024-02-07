Ozon открывает аналитику для поиска новых ниш и товаров для продажи

Маркетплейс Ozon открывает бесплатную аналитику по продажам для всех игроков ритейл-рынка. В сервисе «Что продавать на Ozon» стали доступны инструменты для поиска перспективных ниш и товаров. Это поможет малому и среднему бизнесу оценить привлекательность продаж на маркетплейсе до регистрации. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Сервис «Что продавать на Ozon» теперь открыт для всех пользователей, ранее он был доступен только действующим продавцов маркетплейса. Данные помогут продавцам-новичкам выбрать товарную нишу для первого бизнеса на площадке. Им будет доступна детальная аналитика: объем продаж по категории, средняя стоимость товара, количество продавцов, средняя и минимальная цена и уровень конверсии в корзину. Чтобы оценить покупательский спрос, сервис предлагает отчет по поисковым запросам - он показывает как и какие товары ищут покупатели на Ozon.

Помимо этого, в сервисе «Что продавать на Ozon» появился раздел для действующих продавцов площадки, чтобы они могли усилить свои позиции в нише и следить за конкурентоспособностью своих товаров. В нем собраны расширенные отчеты по популярным категориям, они доступны для скачивания и будут обновляться еженедельно.

Расширенные отчеты помогут предпринимателям усовершенствовать процесс на каждом этапе воронки продаж: от добавления в избранное и конверсии по кликам до скорости доставки и упущенных продаж, когда клиенты хотели заказать товар, но не смогли из-за его отсутствия.

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Ozon — мультикатегорийный маркетплейс. На площадке представлено более 200 млн товарных наименований в более чем 20 категориях: от книг и одежды до продуктов питания и товаров для здоровья. Ozon развивается как интернет-платформа — более 90% ассортимента площадки формируют партнеры маркетплейса. Более 42,4 млн покупателей уже получает заказы с помощью логистической инфраструктуры Ozon, которая также позволяет тысячам предпринимателей продавать товары в 11 часовых поясах. Ozon развивает систему сервисов, комплементарных своему основному бизнесу, — в том числе fintech-продукты и сервис быстрой доставки продуктов Ozon fresh.