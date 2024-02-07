Пользователи МСП.РФ более 4 млн раз воспользовались ее сервисами и продуктами за два года

За два года работы платформы к ее сервисам и продуктам предприниматели обратились более 4 млн раз, из них в 2023 г. — более 2,9 млн раз. При этом частота использования сервисов одним пользователем за прошлый год выросла более чем на 30%. Об этом сообщил первый заместитель председателя Правительства Андрей Белоусов.

«За два года работы цифровая платформа МСП.РФ стала востребованным механизмом взаимодействия малого и среднего бизнеса с государством, получения мер поддержки и обратной связи. Сегодня на платформе зарегистрировано уже более 670 тыс. пользователей. За прошедший год их количество выросло вдвое», — отметил Андрей Белоусов.

В числе основных итогов работы Цифровой платформы МСП.РФ за два года — переход от заявительного порядка к проактивному адресному подбору мер поддержки и услуг. Он позволяет в том числе приоритизировать для пользователя подходящие меры, предложить их в индивидуальном порядке и предоставить список стоп-факторов, препятствующих получению поддержки на данный момент.

«В основе адресного подбора мер лежит цифровой профиль, запущенный на МСП.РФ в декабре 2022 г. За прошедшее время данные профиля более 150 тыс. раз использовались для получения услуг и мер поддержки через цифровую платформу. Функционалом профиля воспользовались свыше 14 тыс. предпринимателей, — отметил генеральный директор «Корпорации МСП» Александр Исаевич. — Сервисы, инструменты и контент Цифровой платформы постоянно совершенствуются. Для этого мы используем обратную связь с бизнесом, в том числе результаты ежегодного тестирования сервисов совместно с пользователями МСП.РФ».

За 2023 г. среди пользователей МСП.РФ стало в два раза больше самозанятых, а юрлиц и ИП — более чем на 70%. По-прежнему наибольший интерес к цифровой платформе проявляют предприниматели, занимающиеся торговлей. На втором месте — бизнес из обрабатывающих производств, число его представителей на МСП.РФ увеличилось в 1,7 раза.

Вдвое за 2023 г. выросло количество пользователей платформы из таких отраслей, как строительство, транспортировка и хранение, гостиницы и общепит, сельское хозяйство, здравоохранение и соцуслуги. Бизнесу из всех 89 регионов доступно на МСП.РФ свыше тысячи региональных мер поддержки и более 30 сервисов.

Более четверти пользователей платформы приходятся на пять регионов: Москвы, Республики Татарстан, Московской области, Санкт-Петербурга и Свердловской области. Лидерство этих субъектов России обусловлено как количеством предпринимателей, так и высоким уровнем цифровизации.

Наиболее высокие темпы прироста численности пользователей цифровой платформы зафиксированы в Оренбургской области, Республике Башкортостан, Самарской, Тамбовской, Ростовской и Новосибирской областях.

Цифровая платформа для малого и среднего бизнеса разработана Корпорацией МСП и Минэкономразвития России в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

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«Корпорация МСП» — институт развития малого и среднего предпринимательства. Она предоставляет гарантии и поручительства для кредитования бизнеса, обеспечивает доступ к закупкам крупнейших заказчиков и помогает попасть на полки ритейлеров. Корпорация является также федеральным институтом инновационного развития, предоставляет поддержку высокотехнологичным инновационным субъектам МСП. «Корпорация МСП» оказывает также финансовую поддержку через «МСП банк» и краудинвестинговые платформы, проводит обучение предпринимательским компетенциям и реализует программы по акселерации бизнеса. При помощи «МСП Лизинг», дочерней компании «Корпорации МСП», предприниматели получают доступ к лизинговому финансированию.