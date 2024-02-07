«T1 Cloud» запустил ««Т1 Диск»» с повышенным уровнем защищенности данных

«T1 Cloud» запустил сервис корпоративного хранения и обмена информацией «Т1 Диск» на собственной облачной платформе. Доступ к услуге осуществляется через веб-браузер, приложение для ПК и протокол WebDav, в ближайшее время также станут доступны мобильные приложения для Android и iOS. Об этом CNews сообщили представители «Т1».

«Т1 Диск» позволяет обмениваться файлами как внутри корпоративного периметра, так и между пользователями за его пределами. Благодаря встроенным инструментам онлайн-редактирования решение дает возможность совместной работы с документами текстового и табличного формата, а также с презентациями. Сервис поддерживает функционал версионности файлов – до 50 вариантов документа с возможностью вернуться к каждому из них при необходимости.

Для всех пользователей предусмотрена опция по брендированию интерфейса: клиент самостоятельно выбирает доменное имя, может добавить свой логотип и использовать для оформления базовый и дополнительный цвета.

«T1 Диск» предоставляется как в мультитенантном режиме с изолированным доступом к общим ресурсам, так и в виде отдельных инсталляций в облаке. Доступ к нему также реализован по протоколу WebDAV, что позволяет хранить все данные в облаке и загружать на ПК только те файлы, с которыми необходимо работать в данный момент. Сервис можно развернуть в защищенном облачном контуре за нескольких часов.

«Т1 Диск» обеспечивает повышенную информационную безопасность для своих клиентов. В частности, предусмотрена иерархическая ролевая модель с разграничением прав доступа. Она включает три роли: владелец компании, администратор и пользователь, что дает возможность сохранить данные в компании даже в случае ухода сотрудников. Функционал резервного копирования позволяет восстановить сведения в течение 30 дней. В решении также предусмотрена возможность интеграции с DLP-системой. В этом случае служба информационной безопасности получает контроль за работой «Диска»: в онлайн-журнале фиксируются действия всех пользователей. Кроме того, появляется функция проверки загружаемых файлов на наличие вирусов или конфиденциальных данных, запрещенных к распространению. Дополнительный фактор безопасности – шифрование на жестком диске для локальной работы с информацией.

«"T1 Диск" – решение, которое реализовано на базе надежной облачной инфраструктуры российского сервис-провайдера, что позволяет компаниям хранить даже критически важную информацию в «облаке», делиться документами и различными файлами большого размера без их пересылки. Сохранность и безопасность данных обеспечивается самыми современными средствами защиты информации. Сервис «Т1 Диск» актуален для бизнеса разных сфер деятельности и отраслей, позволяет работать с «тяжелым» файлами и обмениваться ими», – сказал Андрей Бибиков, руководитель направления SaaS-сервисов «T1 Cloud».

В минимальный пакет входит подключение пяти пользователей и хранение 500 ГБ данных, при этом размер одного файла может достигать 50 ГБ. В дорожную карту развития «Т1 Диска» включено увеличение максимального размера файла для загрузки до 100 ГБ и внедрение инструментов постквантового шифрования.

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«T1 Cloud» – российский провайдер облачных услуг, построенных на базе дата-центров уровня Tier III. Входит в Холдинг «Т1». «Т1 Cloud» имеет портфель облачных сервисов: IaaS, PaaS, SaaS. В 2023 г. провайдер адаптировал свой продуктовый портфель под меняющиеся запросы рынка и теперь предлагает целый набор импортонезависимых решений на базе отечественной разработки. В него входят система резервного копирования от «Киберпротект», операционная система Astra Linux, сервис «Т1 Диск», платформа для корпоративных коммуникаций DION, а также объектное S3-хранилище.

«Т1» – многопрофильный холдинг, участникроссийского ИТ-рынка, является партнером ключевых производителей и разработчиков в сфере информационных технологий. Компании холдинга начинают историю с 1992 г. В штате — 20 тыс. сотрудников. В 2022 г. оборот холдинга составил свыше 166,7 млрд руб. По версии аналитического агентства CNews Analytics, «Т1» входит в топ-3 крупнейших российских ИТ-компаний.

«Т1» предоставляет полный спектр ИТ-услуг для реализации высокотехнологичных проектов с учетом отраслевой специфики заказчиков. В состав холдинга входят компании «Т1 Интеграция», «Т1 Cloud», «Сервионика», «МультиКарта», «Т1.Аэро», «Иннотех» и Дататех», а также вендор НОТА и «Т1 Цифровая Академия».

Среди заказчиков «Т1» – государственные структуры и крупнейшие компании ключевых отраслей экономики: операторы связи, финансовые организации, промышленные, топливно-энергетические, транспортные и торговые предприятия.