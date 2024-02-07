Тренды на рынке труда робототехников: аналитика hh.ru

В преддверии Всемирного дня робототехники аналитики hh.ru изучили, каких специалистов, связанных с этой отраслью, искали на hh.ru в 2023 г. и на какую зарплату в России. Всего в 2023 г. работодатели опубликовали на hh.ru 3832 вакансии различных профессий, связанных с робототехникой. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Почти треть вакансий подходила соискателям, не имеющим аналогичного опыта работы. Примерно в каждой второй вакансии требовался опыт от одного года до трех лет. В каждой шестой — искали кандидатов с опытом от трех до шести лет. И лишь 1,7% вакансий были рассчитаны на соискателей с опытом более шести лет.

Предлагаемая заработная плата для соискателей варьировалась от 45 013 руб. до 150 тыс. руб., в зависимости от опыта. Москва оказалась лидером как по количеству вакансий (927), так и по уровню предлагаемой заработной платы (91 190 руб.). Наименьшую зарплату в этой сфере предлагали в Краснодаре (40 тыс. руб.), Новосибирске (40 460 руб.) и Ростове-на-Дону (47 тыс. руб.).

Специалистов в области робототехники чаще всего искали на позиции преподавателей робототехники, инженеров-робототехников и программистов роботов. Любопытно, что для большинства вакансий не требовался аналогичный опыт работы, особенно это касалось вакансий: оператора роботов, преподавателя робототехники и оператора роботизированной сварки. Наименьшая доля вакансий для соискателей без опыта представлена среди профессий технического писателя (1,9%), электромеханика (3,4%) и инженер-конструктор (4,2%).

Наибольшую заработную плату специалистам без опыта работ предлагали на позициях инженера-конструктора (95 тыс. руб.), программиста роботов (60 тыс. руб.) и оператора роботизированной сварки (55 тыс. руб.). Наименьшую — начинающим преподавателям робототехники (40 тыс. руб.), инженерам-электроникам (42 тыс. руб.) и электромеханикам (42 тыс. руб.).

***

hh.ru — платформа онлайн-рекрутинга, клиентами которой являются свыше 523 тыс. компаний. База компании содержит 66 млн резюме, а среднее дневное количество вакансий в течение 2023 г. составило свыше 1,18 млн ежемесячно. HeadHunter – аккредитованная Министерством цифрового развития ИТ-компания, она включена в Реестр аккредитованных ИТ-компаний России.